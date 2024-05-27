Подготовка к наступлению войск РФ на Сумщину не фиксируется, вражеские силы рассредоточены, - ОТГВ "Северск"

Сейчас тактика оккупантов у границ Сумской и Черниговской областей остается неизменной, также враг обстреливает населенные пункты вдоль всей полосы приграничья.

Об этом сказал спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Но, как и попытки прорыва ДРГ, обстрелы осуществляются вдоль всей границы. Явной концентрации на конкретном участке, что является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, рядом с границами нет такой группировки, которая может быть готова для осуществления масштабных наступательных действий врагом. Эти силы сейчас рассредоточены. В то же время у противника там есть единое командование - ГВ "Север", - сказал изданию представитель ОТГВ "Северск".

По его словам, за передвижением подразделений и техники со стороны России очень тщательно наблюдают, и, соответственно, усиливает эти направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодня враг не создал наступательных группировок

"Суджа является железнодорожно-узловой станцией. Кроме того, есть и Суземка на Сумской границе, и станция Климова в Брянской области вблизи границы на Черниговщине. Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личным составом или еще чем-то. Поэтому эти пункты рассматриваются как такие, где может быть определенная сосредоточенность войск противника", - пояснил Мысник.

Однако именно в этих населенных пунктах вражеские подразделения не задерживаются - они туда прибывают и отбывают, говорит спикер ОТГВ "Северск". Россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и их средства уничтожаются.

Угроза наступления РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.

В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх тоже заверил, что на сегодня враг не создал наступательных группировок.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины. Накануне представитель ГПСУ Демченко также заявлял, что сил у врага не достаточно для достижения стратегической цели на Сумщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба об угрозе наступления войск РФ на Сумщину: Сил у врага недостаточно для достижения стратегической цели