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Новости Война
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Подготовка к наступлению войск РФ на Сумщину не фиксируется, вражеские силы рассредоточены, - ОТГВ "Северск"

Обстановка на кордоні з Сумщиною

Сейчас тактика оккупантов у границ Сумской и Черниговской областей остается неизменной, также враг обстреливает населенные пункты вдоль всей полосы приграничья.

Об этом сказал спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Но, как и попытки прорыва ДРГ, обстрелы осуществляются вдоль всей границы. Явной концентрации на конкретном участке, что является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, рядом с границами нет такой группировки, которая может быть готова для осуществления масштабных наступательных действий врагом. Эти силы сейчас рассредоточены. В то же время у противника там есть единое командование - ГВ "Север", - сказал изданию представитель ОТГВ "Северск".

По его словам, за передвижением подразделений и техники со стороны России очень тщательно наблюдают, и, соответственно, усиливает эти направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артюх об угрозе для Сумщины: На сегодня враг не создал наступательных группировок

"Суджа является железнодорожно-узловой станцией. Кроме того, есть и Суземка на Сумской границе, и станция Климова в Брянской области вблизи границы на Черниговщине. Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личным составом или еще чем-то. Поэтому эти пункты рассматриваются как такие, где может быть определенная сосредоточенность войск противника", - пояснил Мысник.

Однако именно в этих населенных пунктах вражеские подразделения не задерживаются - они туда прибывают и отбывают, говорит спикер ОТГВ "Северск". Россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и их средства уничтожаются.

Угроза наступления РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.

В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх тоже заверил, что на сегодня враг не создал наступательных группировок.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины. Накануне представитель ГПСУ Демченко также заявлял, что сил у врага не достаточно для достижения стратегической цели на Сумщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба об угрозе наступления войск РФ на Сумщину: Сил у врага недостаточно для достижения стратегической цели

Автор: 

Сумская область (3102) Черниговщина (1485) ДРГ (98)


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Топ комментарии
+9
Щось схоже ми вже чули про Харківський напрямок.
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27.05.2024 13:05
+6
а фортифікації є чи знов ні фортифікаціі ні грошей...зелені падлюки все покрали...
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27.05.2024 13:05
+4
Якщо дороги асфальтують, то напад буде 100-відсотково!
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27.05.2024 13:35
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Щось схоже ми вже чули про Харківський напрямок.
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27.05.2024 13:05 Ответить
а фортифікації є чи знов ні фортифікаціі ні грошей...зелені падлюки все покрали...
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27.05.2024 13:05 Ответить
та ніде не фіксується але кацапня потихеньку повсюди пре...
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27.05.2024 13:09 Ответить
Вчора Зєля казав, що фіксується. Ну і ще 38 діячів слідом за Зєлєю.

Сьогодні кажуть, що не фіксується. Протягом дня 38 ікспердів це повторять.

Такі публікації вже давно втратили сенс...
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27.05.2024 13:11 Ответить
безумну на вас наслати, чи шо?
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27.05.2024 13:12 Ответить
поки не вагітна....
до речі сміливцю пошана і повага всієї країни!
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27.05.2024 13:14 Ответить
Російські окупаційні війська збирають нове угруповання біля кордону - за 90 кілометрів на північний захід від Харкова

Про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/10484 заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів, записаному в зруйнованій друкарні в Харкові, яку днями атакували росіяни.

Це все вже стало інформаційним сміттям...
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27.05.2024 13:13 Ответить
21 травня в Держприкордонслужбі України заявили, що росіяни в будь-який момент https://www.unian.ua/war/ymovirniy-nastup-rf-na-sumshchinu-prikordonniki-nazvali-metu-voroga-12642279.html можуть вдатися до наступу на Сумському напрямку, щоб ще більше розтягнути лінію фронту.
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27.05.2024 13:17 Ответить
не фіксується!
хіба зелені колись брехали?
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27.05.2024 13:18 Ответить
Якщо дороги асфальтують, то напад буде 100-відсотково!
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27.05.2024 13:35 Ответить
Янелох взагалі перед війною лише шляхи для кацапського наступу будував,а тут якісь там Сумській напрямок.
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27.05.2024 15:21 Ответить
 
 