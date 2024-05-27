Подготовка к наступлению войск РФ на Сумщину не фиксируется, вражеские силы рассредоточены, - ОТГВ "Северск"
Сейчас тактика оккупантов у границ Сумской и Черниговской областей остается неизменной, также враг обстреливает населенные пункты вдоль всей полосы приграничья.
Об этом сказал спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Но, как и попытки прорыва ДРГ, обстрелы осуществляются вдоль всей границы. Явной концентрации на конкретном участке, что является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, рядом с границами нет такой группировки, которая может быть готова для осуществления масштабных наступательных действий врагом. Эти силы сейчас рассредоточены. В то же время у противника там есть единое командование - ГВ "Север", - сказал изданию представитель ОТГВ "Северск".
По его словам, за передвижением подразделений и техники со стороны России очень тщательно наблюдают, и, соответственно, усиливает эти направления.
"Суджа является железнодорожно-узловой станцией. Кроме того, есть и Суземка на Сумской границе, и станция Климова в Брянской области вблизи границы на Черниговщине. Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личным составом или еще чем-то. Поэтому эти пункты рассматриваются как такие, где может быть определенная сосредоточенность войск противника", - пояснил Мысник.
Однако именно в этих населенных пунктах вражеские подразделения не задерживаются - они туда прибывают и отбывают, говорит спикер ОТГВ "Северск". Россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и их средства уничтожаются.
Угроза наступления РФ на Сумскую область
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.
В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.
В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх тоже заверил, что на сегодня враг не создал наступательных группировок.
Ранее в Госпогранслужбе заявили, что попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины. Накануне представитель ГПСУ Демченко также заявлял, что сил у врага не достаточно для достижения стратегической цели на Сумщине.
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Сьогодні кажуть, що не фіксується. Протягом дня 38 ікспердів це повторять.
Такі публікації вже давно втратили сенс...
до речі сміливцю пошана і повага всієї країни!
Про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/10484 заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів, записаному в зруйнованій друкарні в Харкові, яку днями атакували росіяни.
Це все вже стало інформаційним сміттям...
хіба зелені колись брехали?