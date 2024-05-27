Підготовки до наступу військ РФ на Сумщину не фіксується, ворожі сили розосереджені, - ОТУВ "Сіверськ"

Наразі тактика окупантів біля кордонів Сумської та Чернігівської областей лишається незмінною, також ворог обстрілює населені пункти вздовж всієї смуги прикордоння.

Про це сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Але, як і спроби прориву ДРГ, обстріли здійснюються вздовж усього кордону. Явної концентрації на конкретній ділянці, що є однією з ознак підготовки наступальних дій там, не фіксується. Крім того, поряд з кордонами немає такого угруповання, яке може бути готове для здійснення масштабних наступальних дій ворогом. Ці сили наразі розосереджені. Водночас у противника там є єдине командування - УВ "Север", - сказав виданню речник ОТУВ "Сіверськ".

За його словами, за пересуванням підрозділів і техніки з боку Росії дуже ретельно спостерігають, і, відповідно, посилює ці напрямки.

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"Суджа є залізнично-вузловою станцією. Крім того, є і Суземка на Сумському кордоні, і станція Клімова в Брянській області поблизу кордону на Чернігівщині. Це вузлові станції, куди прибувають ешелони з технікою, особовими складами або ще чимось. Тому ці пункти розглядаються як такі, де може бути певна зосередженість військ противника", - пояснив Мисник.

Однак саме в цих населених пунктах ворожі підрозділи не затримуються - вони туди прибувають і відбувають, каже речник ОТУВ "Сіверськ". Росіяни намагаються розосереджуватись, щоби не потрапити під удари Сил оборони. Але як тільки вони з'являються поряд з кордоном, ворожі підрозділи та їхні засоби знищуються.

Загроза наступу РФ на Сумщину

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.

У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх теж запевнив, що на сьогодні ворог не створив наступальних угруповань.

Раніше у Держприкордонслужбі заявили, що спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини. Напередодні речник ДПСУ Демченко також заявляв, що сил у ворога не достатньо для досягнення стратегічної цілі на Сумщині.

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