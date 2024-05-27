Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини, - Держприкордонслужба
Найбільшу активність ворожі ДРГ проявляють на Сумщині, спроби заходу фіксуються по всій протяжності кордону регіону.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб завдавати туди ураження.
"Такі групи можуть налічувати 4-5 осіб, були групи у складі понад 10 осіб, а були - і до 20, які під час своїх дій намагалися навіть ділитися на менші групи для того, щоб оточити наших захисників. Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини - вони з'являються на всіх ділянках. Але ми викриваємо такі групи", - заявив Демченко.
Він зазначив, що у росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угруповання для наступу.
"Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області становить понад 560 кілометрів. Але за тими даними, які є у нас, у ворога на цьому напрямку поки немає такого потужного угруповання, яке б могло, застосувавши сили та засоби, досягти якоїсь стратегічної цілі або, умовно, дійти до Сум", - каже Демченко.
Напередодні Демченко заявляв, що сил у ворога не достатньо для досягнення стратегічної цілі.
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1) Зеленский должен немедленно передать власть Верховной Раде.
2) ВР в свою очередь обязана создать Широкое Коалиционное правительство но при этом с узким военным кабинетом во главе с авторитетными военными непосредственно принимающими ключевые решения (по примеру того же Израиля или Британии во времена 2 мировой войны)
3) В свою очередь должен быть введен режим состояния войны
4) Где, и как это возможно - но максимально налажено производство оружия и техники внутри страны из запчастей поставляемых из за границы (по принципу России, они официально не запускают Шахеды но запускают Герани по сути официально оставляя Иран встороне от конфликта и санкций.
5) Новосозданное правительство должно отменить все репрессионные и иррациональные законы и распоряжения которые понапринимала теперешняя власть в том числе касающиеся бизнеса, и мобилизации. Но при этом должо быть конкретно разьяснено что либо мы обороняемся и воюем (все без исключения, либо свои законы здесь будет устанавливать уже "другая страна".
6) Возможно должен быть проведен опрос ""референдум"" даже на базе той же "Дии" заканчивать войну на границах и реалиях которые образовались на момент проведения данного ""референдума"" но с оговоркой что позже возможно повторение/продолжение подобной войны, воевать до границ на 24.02.2022 или до границ 1991г. Что то в этом стиле.
7) Правительство должно поставить Западу и России ультиматум о том что: либо же они, т.е. Запад дают все оружие без каких либо ограничений для Победы Украины, либо же Украина соглашается на реалии создавшиеся на момент постановки ультиматума (либо результата ""референдума"" из прошлого пункта. Т.е. отказ от окупированной захваченной территории, отказ от НАТО и даже ЕС) НО при этом сославшись на нарушение всех договоренностей в том числе не обязывающего ни к чему Будапештского меморандума выходит из Договора о Нераспространении ЯО и носителей к нему в условиях экзистециональных угроз начинает свою ядерную программу, а в случае угроз санкций с того же Запада прекращает любые мониторинговые миссии и сотрудничество с Магате прямо намекая на возможность быстрого создания и приминения грязной бомбы
8) Дабы обезопасить страну и мир от повторения того что произошло за последние 5 (30лет) (и не только в Украине) в новой Конституции должно быть обязательно введено ограничение права голоса. А именно: о том что голосовать на выборах могут люди только выполнившие условные требования возможно социального рейтинга, обязательно введен экзамен и сертификация тех кто может и хочет учавствовать в политической жизни даже пусть путем выборов. Это сделает не возможным манипуляции массами и врезультате существенно подымет качество политических элит и властей в целом (Кстати это касается не только Украины а и всего цивилизованного мира, так как класическая демократия стала слишком уязвимой и по сути не работающей.
По сути своей - невооруженным взглядом видно что Зеленский и ко. целеустремленно системно проводят зачистку активных думающих людей, готовя почву к полной сдачи и раздела Украины и это немедленно нужно остановить.
Ну вот как то так набросал по быстрому то о чем думал наверное с дня 4.Всем спасибо за прочтение и реакции (любые - даже негативные) кто что то может добавить изменить или обоснованно раскритиковать - мне будет интересно почитать.