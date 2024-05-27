Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини, - Держприкордонслужба

Найбільшу активність ворожі ДРГ проявляють на Сумщині, спроби заходу фіксуються по всій протяжності кордону регіону.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб завдавати туди ураження.

"Такі групи можуть налічувати 4-5 осіб, були групи у складі понад 10 осіб, а були - і до 20, які під час своїх дій намагалися навіть ділитися на менші групи для того, щоб оточити наших захисників. Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини - вони з'являються на всіх ділянках. Але ми викриваємо такі групи", - заявив Демченко.

Він зазначив, що у росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угруповання для наступу.

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"Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області становить понад 560 кілометрів. Але за тими даними, які є у нас, у ворога на цьому напрямку поки немає такого потужного угруповання, яке б могло, застосувавши сили та засоби, досягти якоїсь стратегічної цілі або, умовно, дійти до Сум", - каже Демченко.

Напередодні Демченко заявляв, що сил у ворога не достатньо для досягнення стратегічної цілі.