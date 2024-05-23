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Російські ДРГ активізувались на Сумщині, - Держприкордонслужба

дрг

На Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив  речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока", - розповів Андрій Демченко.

Російські ДРГ намагаються знайти місця розташування українських підрозділів, розвідати як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

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"Також ДРГ може мати завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ", – відзначив речник ДПСУ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) Сумська область (3609) Демченко Андрій (343) ДРГ (106)


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Начинайте превентивно лупошить по скоплениям у границы, иначе будет как с Харьковской. Любым оружием.
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23.05.2024 06:24 Відповісти
Не варто хвилюватись. Все під контролем.
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23.05.2024 06:31 Відповісти
Знаємо те "під контролем"
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23.05.2024 09:03 Відповісти
Ну для ураження ворога на його території тут,досить і ствольної артилерії,чи ні?(
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23.05.2024 07:01 Відповісти
якщо дрг то ні...але центр в них десь є км за 100
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23.05.2024 07:44 Відповісти
До речі де там армія візволення расєї що заходила на територію белгородської та курської нар республік? Розчинилися у повітрі?
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23.05.2024 08:20 Відповісти
Вона працює на важких ділянках фронту. А ваш сарказм - це кацапське походження ? То можете приєднатись до "армії", і тоді сарказм перетвориться в скиглення: "скоко моННя !"
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23.05.2024 10:45 Відповісти
 
 