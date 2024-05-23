Російські ДРГ активізувались на Сумщині, - Держприкордонслужба
На Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока", - розповів Андрій Демченко.
Російські ДРГ намагаються знайти місця розташування українських підрозділів, розвідати як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.
"Також ДРГ може мати завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ", – відзначив речник ДПСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль