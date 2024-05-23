Российские ДРГ активизировались на Сумщине, - Госпогранслужба

На Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина - это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что ежедневно российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", - рассказал Андрей Демченко.

Российские ДРГ пытаются найти места расположения украинских подразделений, разведать как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары из мощного вооружения.

Также читайте: На этой неделе наблюдаются попытки проникновения российских ДРГ на Харьковщине, - представитель НГУ Музычук

"Также ДРГ может иметь задачу нанести поражение по нашим позициям собственными силами, но эту угрозу наши защитники хорошо понимают. Применяются все необходимые действия, чтобы заблаговременно выявлять вражеские ДРГ", - отметил спикер ГПСУ.