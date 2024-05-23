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Российские ДРГ активизировались на Сумщине, - Госпогранслужба

дрг

На Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина - это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что ежедневно российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", - рассказал Андрей Демченко.

Российские ДРГ пытаются найти места расположения украинских подразделений, разведать как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары из мощного вооружения.

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"Также ДРГ может иметь задачу нанести поражение по нашим позициям собственными силами, но эту угрозу наши защитники хорошо понимают. Применяются все необходимые действия, чтобы заблаговременно выявлять вражеские ДРГ", - отметил спикер ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6395) Сумская область (3059) Демченко Андрей (280) ДРГ (98)


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Начинайте превентивно лупошить по скоплениям у границы, иначе будет как с Харьковской. Любым оружием.
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23.05.2024 06:24 Ответить
Не варто хвилюватись. Все під контролем.
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23.05.2024 06:31 Ответить
Знаємо те "під контролем"
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23.05.2024 09:03 Ответить
Ну для ураження ворога на його території тут,досить і ствольної артилерії,чи ні?(
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23.05.2024 07:01 Ответить
якщо дрг то ні...але центр в них десь є км за 100
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23.05.2024 07:44 Ответить
До речі де там армія візволення расєї що заходила на територію белгородської та курської нар республік? Розчинилися у повітрі?
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23.05.2024 08:20 Ответить
Вона працює на важких ділянках фронту. А ваш сарказм - це кацапське походження ? То можете приєднатись до "армії", і тоді сарказм перетвориться в скиглення: "скоко моННя !"
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23.05.2024 10:45 Ответить
 
 