Попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины, - Госпогранслужба
Наибольшую активность вражеские ДРГ проявляют на Сумщине, попытки захода фиксируются по всей протяженности границы региона.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности, и с целью разоблачения мест расположения украинских защитников, линии обороны, чтобы наносить туда поражения.
"Такие группы могут насчитывать 4-5 человек, были группы в составе более 10 человек, а были - и до 20, которые во время своих действий пытались даже делиться на меньшие группы для того, чтобы окружить наших защитников. Попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины - они появляются на всех участках. Но мы разоблачаем такие группы", - заявил Демченко.
Он отметил, что у россиян на границе с Сумской областью нет мощной группировки для наступления.
"Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области составляет более 560 километров. Но по тем данным, которые есть у нас, у врага на этом направлении пока нет такой мощной группировки, которая бы могла, применив силы и средства, достичь какой-то стратегической цели или, условно, дойти до Сум", - говорит Демченко.
Накануне Демченко заявлял, что сил у врага не достаточно для достижения стратегической цели.
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1) Зеленский должен немедленно передать власть Верховной Раде.
2) ВР в свою очередь обязана создать Широкое Коалиционное правительство но при этом с узким военным кабинетом во главе с авторитетными военными непосредственно принимающими ключевые решения (по примеру того же Израиля или Британии во времена 2 мировой войны)
3) В свою очередь должен быть введен режим состояния войны
4) Где, и как это возможно - но максимально налажено производство оружия и техники внутри страны из запчастей поставляемых из за границы (по принципу России, они официально не запускают Шахеды но запускают Герани по сути официально оставляя Иран встороне от конфликта и санкций.
5) Новосозданное правительство должно отменить все репрессионные и иррациональные законы и распоряжения которые понапринимала теперешняя власть в том числе касающиеся бизнеса, и мобилизации. Но при этом должо быть конкретно разьяснено что либо мы обороняемся и воюем (все без исключения, либо свои законы здесь будет устанавливать уже "другая страна".
6) Возможно должен быть проведен опрос ""референдум"" даже на базе той же "Дии" заканчивать войну на границах и реалиях которые образовались на момент проведения данного ""референдума"" но с оговоркой что позже возможно повторение/продолжение подобной войны, воевать до границ на 24.02.2022 или до границ 1991г. Что то в этом стиле.
7) Правительство должно поставить Западу и России ультиматум о том что: либо же они, т.е. Запад дают все оружие без каких либо ограничений для Победы Украины, либо же Украина соглашается на реалии создавшиеся на момент постановки ультиматума (либо результата ""референдума"" из прошлого пункта. Т.е. отказ от окупированной захваченной территории, отказ от НАТО и даже ЕС) НО при этом сославшись на нарушение всех договоренностей в том числе не обязывающего ни к чему Будапештского меморандума выходит из Договора о Нераспространении ЯО и носителей к нему в условиях экзистециональных угроз начинает свою ядерную программу, а в случае угроз санкций с того же Запада прекращает любые мониторинговые миссии и сотрудничество с Магате прямо намекая на возможность быстрого создания и приминения грязной бомбы
8) Дабы обезопасить страну и мир от повторения того что произошло за последние 5 (30лет) (и не только в Украине) в новой Конституции должно быть обязательно введено ограничение права голоса. А именно: о том что голосовать на выборах могут люди только выполнившие условные требования возможно социального рейтинга, обязательно введен экзамен и сертификация тех кто может и хочет учавствовать в политической жизни даже пусть путем выборов. Это сделает не возможным манипуляции массами и врезультате существенно подымет качество политических элит и властей в целом (Кстати это касается не только Украины а и всего цивилизованного мира, так как класическая демократия стала слишком уязвимой и по сути не работающей.
По сути своей - невооруженным взглядом видно что Зеленский и ко. целеустремленно системно проводят зачистку активных думающих людей, готовя почву к полной сдачи и раздела Украины и это немедленно нужно остановить.
Ну вот как то так набросал по быстрому то о чем думал наверное с дня 4.Всем спасибо за прочтение и реакции (любые - даже негативные) кто что то может добавить изменить или обоснованно раскритиковать - мне будет интересно почитать.