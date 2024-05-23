У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України з Сумського напрямку, - Держприкордонслужба
Наразі у Державній прикордонній службі не фіксують, що у росіян є достатньо сил, які дозволили б їм досягти стратегічних цілей, аби глибоко просунутися на територію України з Сумського напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Ситуація на кордоні залишається непростою. Бо, власне, маємо підступного ворога, в якого достатньо сил і засобів, щоб продовжувати свою агресію проти України", - зазначив він.
За словами Демченка, станом на зараз прикордонники не фіксують достатньої кількості ворожих сил, щоб дозволили їм досягти якихось стратегічних цілей для просування вглиб території України, якщо вони знову спробують зайти з Сумського напрямку.
"Але звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж не спробують вчинити якісь дії, які ми зараз бачимо по Харківському напрямку. Саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони в тому числі й на цей напрямок… Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент", - резюмував речник ДПСУ.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
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Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
Як казали ЗДерьмаки , АРАХЛАМІДІІ , що « ВТОРГЕННЯ - це ІПСО від Скабеевоі! « А по ФАКТУВИЯВИЛОСЬ , ЩО це вони ІПСО !
То хай засовуються взад!
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
Наступу росіян на Харків не буде, - військовий експерт Світан
https://www.unian.ua/editor/vadim-hlyudzinskiy Вадим Хлюдзинський
21:30, 12.05.24
2 хв.17576
viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5,%20-%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD
За словами полковника запасу ЗСУ, в окупантів для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів.
Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук зазначив, що на Білгородщині та в Курській області не зафіксовано ударних формувань РФ для можливості наступу на Харків
"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Білгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань. Росіяни ведуть бойові дії й ******** свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити на кордони РФ російські добровольчі батальйони, які ведуть там бої", - пояснив Ткачук.
Украине проросийская и президент завербованный фсб и делает все, чтобы убить как можно больше Украинцев точка.