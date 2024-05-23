У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України з Сумського напрямку, - Держприкордонслужба

Наразі у Державній прикордонній службі не фіксують, що у росіян є достатньо сил, які дозволили б їм досягти стратегічних цілей, аби глибоко просунутися на територію України з Сумського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні залишається непростою. Бо, власне, маємо підступного ворога, в якого достатньо сил і засобів, щоб продовжувати свою агресію проти України", - зазначив він.

За словами Демченка, станом на зараз прикордонники не фіксують достатньої кількості ворожих сил, щоб дозволили їм досягти якихось стратегічних цілей для просування вглиб території України, якщо вони знову спробують зайти з Сумського напрямку.

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"Але звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж не спробують вчинити якісь дії, які ми зараз бачимо по Харківському напрямку. Саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони в тому числі й на цей напрямок… Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент", - резюмував речник ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.