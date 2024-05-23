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Новини Війна
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У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України з Сумського напрямку, - Держприкордонслужба

ДПСУ про ситуацію на кордоні Сумщини

Наразі у Державній прикордонній службі не фіксують, що у росіян є достатньо сил, які дозволили б їм досягти стратегічних цілей, аби глибоко просунутися на територію України з Сумського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні залишається непростою. Бо, власне, маємо підступного ворога, в якого достатньо сил і засобів, щоб продовжувати свою агресію проти України", - зазначив він.

За словами Демченка, станом на зараз прикордонники не фіксують достатньої кількості ворожих сил, щоб дозволили їм досягти якихось стратегічних цілей для просування вглиб території України, якщо вони знову спробують зайти з Сумського напрямку.

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"Але звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж не спробують вчинити якісь дії, які ми зараз бачимо по Харківському напрямку. Саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони в тому числі й на цей напрямок… Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент", - резюмував речник ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) Сумська область (3609) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+12
так само не було достатньо сил щоб піти на Харків...
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
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23.05.2024 11:08
+5
Шашличний синдром.
Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
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23.05.2024 10:59
+5
Щось давно не чув висерів Ванги Будновой про орків.
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23.05.2024 11:25
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Шашличний синдром.
Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
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23.05.2024 10:59 Відповісти
ВАНГИ-Буданги вірити - себе не поважати !
Як казали ЗДерьмаки , АРАХЛАМІДІІ , що « ВТОРГЕННЯ - це ІПСО від Скабеевоі! « А по ФАКТУВИЯВИЛОСЬ , ЩО це вони ІПСО !
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23.05.2024 12:08 Відповісти
У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України

То хай засовуються взад!
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23.05.2024 11:01 Відповісти
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23.05.2024 11:10 Відповісти
навіщо тут потрібно це лівацьке гівно?
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23.05.2024 11:16 Відповісти
До Киева не дойдут, значит не страшно...
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23.05.2024 11:03 Відповісти
Вам мало Харкова? - залізли на 10км і тепер хер виженеш - мінуите!
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23.05.2024 11:07 Відповісти
Проковтнули , щоГНИДИ-КРОТИ -ШАКАЛИ ЗЕЛЕНІ , ЗЖЕРЛИ КОМАНДУ Залужного , тепер лікті кусайте ………
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23.05.2024 12:11 Відповісти
так само не було достатньо сил щоб піти на Харків...
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
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23.05.2024 11:08 Відповісти
!!!!!!!!!!! Писали те ж саме !!!!
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23.05.2024 11:21 Відповісти
Та досить усе під контролем! Фортифікації прикордоння повинні бути під контролем
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23.05.2024 11:19 Відповісти
Щось давно не чув висерів Ванги Будновой про орків.
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23.05.2024 11:25 Відповісти
Да щас! Мяса уже 1/5-7.
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23.05.2024 11:28 Відповісти
Уря!!! На шашлыки!
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23.05.2024 11:28 Відповісти
Десь я таке читав і даже чув. Хм-м-м. Ага ось воно:

Наступу росіян на Харків не буде, - військовий експерт Світан

https://www.unian.ua/editor/vadim-hlyudzinskiy Вадим Хлюдзинський

21:30, 12.05.24
2 хв.17576

viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5,%20-%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD

За словами полковника запасу ЗСУ, в окупантів для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів.
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23.05.2024 11:31 Відповісти
Або ось, так би мовити безпосередньо з місця ймовірних подій:

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук зазначив, що на Білгородщині та в Курській області не зафіксовано ударних формувань РФ для можливості наступу на Харків

"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Білгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань. Росіяни ведуть бойові дії й ******** свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити на кордони РФ російські добровольчі батальйони, які ведуть там бої", - пояснив Ткачук.
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23.05.2024 11:35 Відповісти
Цей Світан балабол як і я, тільки він на всю Україну.
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23.05.2024 11:39 Відповісти
а у нього свідоцтва експерта немає, він самозванець
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23.05.2024 12:53 Відповісти
вірю тільки буданову
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23.05.2024 11:31 Відповісти
Ви хоть копірку інколи міняєте,ушльопки? Нема сил іти вперед на Донбасі,на харківщині ,на херсонщині,на виході з Криму ...А вони пруть та пруть,і так вже третій рік.
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23.05.2024 11:37 Відповісти
тактика кацапів вже зрозуміла - розбивати все вщент КАБами й просуватись далі, й неважливо скільки там в них тих людей, якщо йти доведеться по голій місцині...
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23.05.2024 11:39 Відповісти
про Харьков тоже так говорили и захватили очень много территории-а там даже не минировали ничего!
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23.05.2024 11:40 Відповісти
Поки кожен піз- дюк не буде відповідати майном чи свободою за оці вангування, це не припиниться...
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23.05.2024 11:54 Відповісти
а як ти заборониш икзпердам із соцмереж не триндіти всяку фігню, вони ж на цьому заробляють. а ті що не державних посадах, скажуть, що так треба було, щоб паніки не було.
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23.05.2024 12:56 Відповісти
Им и не надо достаточно сил, чтобы продвинутся. Я понял, что власть в
Украине проросийская и президент завербованный фсб и делает все, чтобы убить как можно больше Украинцев точка.
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23.05.2024 12:15 Відповісти
Якшо в них нема ні сил, ні засобів йти, то кому ЗСУ здає теріторії. Взагалі нічого не розумію.
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23.05.2024 12:22 Відповісти
Граблі N 10.
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23.05.2024 12:50 Відповісти
 
 