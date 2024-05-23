У врага нет достаточных сил, чтобы продвинуться вглубь Украины с Сумского направления, - Госпогранслужба

Сейчас в Государственной пограничной службе не фиксируют, что у россиян есть достаточно сил, которые позволили бы им достичь стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться на территорию Украины с Сумского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ситуация на границе остается непростой. Потому что, собственно, имеем коварного врага, у которого достаточно сил и средств, чтобы продолжать свою агрессию против Украины", - отметил он.

По словам Демченко, по состоянию на сейчас пограничники не фиксируют достаточного количества вражеских сил, чтобы позволили им достичь каких-то стратегических целей для продвижения вглубь территории Украины, если они снова попытаются зайти с Сумского направления.

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"Но конечно, нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же не попытаются совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим на Харьковском направлении. Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление... Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент", - резюмировал спикер ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.