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Новости Война
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У врага нет достаточных сил, чтобы продвинуться вглубь Украины с Сумского направления, - Госпогранслужба

ДПСУ про ситуацію на кордоні Сумщини

Сейчас в Государственной пограничной службе не фиксируют, что у россиян есть достаточно сил, которые позволили бы им достичь стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться на территорию Украины с Сумского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ситуация на границе остается непростой. Потому что, собственно, имеем коварного врага, у которого достаточно сил и средств, чтобы продолжать свою агрессию против Украины", - отметил он.

По словам Демченко, по состоянию на сейчас пограничники не фиксируют достаточного количества вражеских сил, чтобы позволили им достичь каких-то стратегических целей для продвижения вглубь территории Украины, если они снова попытаются зайти с Сумского направления.

Также читайте: Российские ДРГ активизировались на Сумщине, - Госпогранслужба

"Но конечно, нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же не попытаются совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим на Харьковском направлении. Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление... Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент", - резюмировал спикер ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Автор: 

Госпогранслужба (6395) Сумская область (3059) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+12
так само не було достатньо сил щоб піти на Харків...
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
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23.05.2024 11:08
+5
Шашличний синдром.
Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
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23.05.2024 10:59
+5
Щось давно не чув висерів Ванги Будновой про орків.
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23.05.2024 11:25
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Шашличний синдром.
Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
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23.05.2024 10:59 Ответить
ВАНГИ-Буданги вірити - себе не поважати !
Як казали ЗДерьмаки , АРАХЛАМІДІІ , що « ВТОРГЕННЯ - це ІПСО від Скабеевоі! « А по ФАКТУВИЯВИЛОСЬ , ЩО це вони ІПСО !
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23.05.2024 12:08 Ответить
У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України

То хай засовуються взад!
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23.05.2024 11:01 Ответить
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23.05.2024 11:10 Ответить
навіщо тут потрібно це лівацьке гівно?
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23.05.2024 11:16 Ответить
До Киева не дойдут, значит не страшно...
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23.05.2024 11:03 Ответить
Вам мало Харкова? - залізли на 10км і тепер хер виженеш - мінуите!
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23.05.2024 11:07 Ответить
Проковтнули , щоГНИДИ-КРОТИ -ШАКАЛИ ЗЕЛЕНІ , ЗЖЕРЛИ КОМАНДУ Залужного , тепер лікті кусайте ………
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23.05.2024 12:11 Ответить
так само не було достатньо сил щоб піти на Харків...
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
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23.05.2024 11:08 Ответить
!!!!!!!!!!! Писали те ж саме !!!!
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23.05.2024 11:21 Ответить
Та досить усе під контролем! Фортифікації прикордоння повинні бути під контролем
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23.05.2024 11:19 Ответить
Щось давно не чув висерів Ванги Будновой про орків.
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23.05.2024 11:25 Ответить
Да щас! Мяса уже 1/5-7.
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23.05.2024 11:28 Ответить
Уря!!! На шашлыки!
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23.05.2024 11:28 Ответить
Десь я таке читав і даже чув. Хм-м-м. Ага ось воно:

Наступу росіян на Харків не буде, - військовий експерт Світан

https://www.unian.ua/editor/vadim-hlyudzinskiy Вадим Хлюдзинський

21:30, 12.05.24
2 хв.17576

viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5,%20-%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD

За словами полковника запасу ЗСУ, в окупантів для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів.
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23.05.2024 11:31 Ответить
Або ось, так би мовити безпосередньо з місця ймовірних подій:

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук зазначив, що на Білгородщині та в Курській області не зафіксовано ударних формувань РФ для можливості наступу на Харків

"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Білгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань. Росіяни ведуть бойові дії й ******** свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити на кордони РФ російські добровольчі батальйони, які ведуть там бої", - пояснив Ткачук.
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23.05.2024 11:35 Ответить
Цей Світан балабол як і я, тільки він на всю Україну.
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23.05.2024 11:39 Ответить
а у нього свідоцтва експерта немає, він самозванець
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23.05.2024 12:53 Ответить
вірю тільки буданову
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23.05.2024 11:31 Ответить
Ви хоть копірку інколи міняєте,ушльопки? Нема сил іти вперед на Донбасі,на харківщині ,на херсонщині,на виході з Криму ...А вони пруть та пруть,і так вже третій рік.
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23.05.2024 11:37 Ответить
тактика кацапів вже зрозуміла - розбивати все вщент КАБами й просуватись далі, й неважливо скільки там в них тих людей, якщо йти доведеться по голій місцині...
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23.05.2024 11:39 Ответить
про Харьков тоже так говорили и захватили очень много территории-а там даже не минировали ничего!
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23.05.2024 11:40 Ответить
Поки кожен піз- дюк не буде відповідати майном чи свободою за оці вангування, це не припиниться...
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23.05.2024 11:54 Ответить
а як ти заборониш икзпердам із соцмереж не триндіти всяку фігню, вони ж на цьому заробляють. а ті що не державних посадах, скажуть, що так треба було, щоб паніки не було.
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23.05.2024 12:56 Ответить
Им и не надо достаточно сил, чтобы продвинутся. Я понял, что власть в
Украине проросийская и президент завербованный фсб и делает все, чтобы убить как можно больше Украинцев точка.
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23.05.2024 12:15 Ответить
Якшо в них нема ні сил, ні засобів йти, то кому ЗСУ здає теріторії. Взагалі нічого не розумію.
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23.05.2024 12:22 Ответить
Граблі N 10.
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23.05.2024 12:50 Ответить
 
 