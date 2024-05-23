У врага нет достаточных сил, чтобы продвинуться вглубь Украины с Сумского направления, - Госпогранслужба
Сейчас в Государственной пограничной службе не фиксируют, что у россиян есть достаточно сил, которые позволили бы им достичь стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться на территорию Украины с Сумского направления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Ситуация на границе остается непростой. Потому что, собственно, имеем коварного врага, у которого достаточно сил и средств, чтобы продолжать свою агрессию против Украины", - отметил он.
По словам Демченко, по состоянию на сейчас пограничники не фиксируют достаточного количества вражеских сил, чтобы позволили им достичь каких-то стратегических целей для продвижения вглубь территории Украины, если они снова попытаются зайти с Сумского направления.
"Но конечно, нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же не попытаются совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим на Харьковском направлении. Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление... Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент", - резюмировал спикер ГПСУ.
Ранее сообщалось, что на Сумщине в последнее время прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.
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Тро,ДФТГ?
Ні,дороги,мости,асфальт,бетон.
Як казали ЗДерьмаки , АРАХЛАМІДІІ , що « ВТОРГЕННЯ - це ІПСО від Скабеевоі! « А по ФАКТУВИЯВИЛОСЬ , ЩО це вони ІПСО !
То хай засовуються взад!
але пішли.
сотні км2 захопили,
люди гинуть.
то може не треба знов заспокоювати людей а потім виловлювати їх
в сірій зоні
Наступу росіян на Харків не буде, - військовий експерт Світан
https://www.unian.ua/editor/vadim-hlyudzinskiy Вадим Хлюдзинський
21:30, 12.05.24
2 хв.17576
viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/nastup-rf-na-harkiv-v-okupantiv-dlya-cogo-nedostatno-sil-i-navit-nemaye-operativnih-rezerviv-novini-harkova-12633996.html&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5,%20-%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD
За словами полковника запасу ЗСУ, в окупантів для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів.
Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук зазначив, що на Білгородщині та в Курській області не зафіксовано ударних формувань РФ для можливості наступу на Харків
"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Білгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань. Росіяни ведуть бойові дії й ******** свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити на кордони РФ російські добровольчі батальйони, які ведуть там бої", - пояснив Ткачук.
Украине проросийская и президент завербованный фсб и делает все, чтобы убить как можно больше Украинцев точка.