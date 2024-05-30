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Новини Війна
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Зафіксовано рух "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили

шахеди

У Запорізькій області зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку", - попереджають у ПС.

Читайте: Сили ППО збили 7 ракет Х-101/Х-555 з 11 та усі "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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