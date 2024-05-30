Зафіксовано рух "шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили
У Запорізькій області зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку", - попереджають у ПС.
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