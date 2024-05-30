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безпілотник (3669) ППО (2923) Повітряні сили (2342) Олещук (109)

Сили ППО збили 7 ракет Х-101/Х-555 з 11 та усі "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 30 травня росіяни завдали комбінованого удару по території України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ. та мису Чауда (Крим)", - йдеться в повідомленні.

Повітряну атаку відбивали  зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. 

"В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", - зазначив Олещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали чергового комбінованого удару

Робота ППО

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Топ коментарі
+5
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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30.05.2024 08:55
+3
руцкие свинособаки...
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30.05.2024 09:51
+2
чула як сьогодні мопеди срані торохтіли над будинком пів ночі((( суки прокляті кацапські.
Дякую, Янголи охоронці неба.
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30.05.2024 10:34
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
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30.05.2024 08:55 Відповісти
По логиці 12-та Х-101 десь впала по дорозі.
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30.05.2024 09:03 Відповісти
8 С 300 просто прилетіли і попали.
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30.05.2024 09:36 Відповісти
руцкие свинособаки...
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30.05.2024 09:51 Відповісти
... в конюшню.. Попадальщики.(
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30.05.2024 10:22 Відповісти
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30.05.2024 10:14 Відповісти
чула як сьогодні мопеди срані торохтіли над будинком пів ночі((( суки прокляті кацапські.
Дякую, Янголи охоронці неба.
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30.05.2024 10:34 Відповісти
Вічний Старконівський аеродром. А він на зло москалям тримається.
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30.05.2024 19:26 Відповісти
 
 