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Росіяни вночі завдали чергового комбінованого удару

Удар по Україні 30 травня

Росіяни цієї ночі завдали чергового комбінованого удару. Спочатку запустили "шахеди", а потім ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Повітряні сили ЗСУ  та моніторингові канали.

У центральних, південних і східних регіонах України в ніч на четвер було оголошено повітряну тривогу через російські ударні безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох груп "шахедів", зокрема в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Тривога також оголошувалась у Київській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській  областях. А потім поширилась на західний регіон.

Атака на Хмельниччину

Неспокійно було у Хмельницькій області. Ворог атакував регіон ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". 

Протягом ночі в області тричі було гучно. За даними "Суспільного", вперше вибух у регіоні пролунав близько 02:30. За годину область знову здригнулася від гучних звуків. О 04:01 стало відомо, що вибухи повторилися. Моніторингові канали повідомляли, що безпілотники знову намагалися атакувати Старокостянтинів.

Ракетний удар 

Згодом Повітряні сили  повідомили, що зафіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу пусків ворогом крилатих ракет.

Окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації у напрямку Хмельницької області, зокрема у бік Старокостянтинова.

В мережі повідомили про нові вибухи на Хмельниччині.  Наразі про наслідки російських ударів не повідомляють.

Нагадаємо, вночі росіяни вчергове вдарили по Харкову.

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Горите в аду, рашистские твари!
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30.05.2024 06:49 Відповісти
Старокостянтинів знов... Мабуть щось знають паскуди.
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30.05.2024 06:54 Відповісти
Навряд чи в нечисті кацапської щось вийшло,ППО вже трохи посилена,остання атака не була особливо результативною.Сильно сподіваюсь що ця теж
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30.05.2024 07:08 Відповісти
Наші кілька днів тому виклали відео з аеродрому Старокостянтинів з су 24м як наші проводять там тренувальні польоти , кацапи вчора репетували в інтернетах )
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30.05.2024 09:46 Відповісти
Обьективно у Украиньі на данньій момент одно из лучших ППО в мире. Заметьте, по Киеву даже стрелять перестали, потому что знают что украинское ППО собьет и "кинжалы" и "цирконы" и "шахеды" и максимум на что могут расшитывать РФ - ето выбитые окна где-нибудь в амбарах промзоны и сгоревшие машины. В Харькове ситуацию изменить военным способом невозможно из-за географического положения города поблизости самой границы и малого расстояния подлета до города, там никакое ППО не успеет среагировать если много ракет пустить........
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30.05.2024 10:36 Відповісти
зате вибили майже всю енергетику.
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30.05.2024 12:36 Відповісти
Хто в темі знає що у Старконі і які вч в самому Хмельницькому та навколо під постійним прицілом ворога. Шкода що хлопці мисливці на джипах озброєні не патріотами. Але також не байдикують.
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30.05.2024 14:41 Відповісти
 
 