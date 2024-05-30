Росіяни вночі завдали чергового комбінованого удару

Росіяни цієї ночі завдали чергового комбінованого удару. Спочатку запустили "шахеди", а потім ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

У центральних, південних і східних регіонах України в ніч на четвер було оголошено повітряну тривогу через російські ударні безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох груп "шахедів", зокрема в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Тривога також оголошувалась у Київській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській областях. А потім поширилась на західний регіон.

Атака на Хмельниччину

Неспокійно було у Хмельницькій області. Ворог атакував регіон ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

Протягом ночі в області тричі було гучно. За даними "Суспільного", вперше вибух у регіоні пролунав близько 02:30. За годину область знову здригнулася від гучних звуків. О 04:01 стало відомо, що вибухи повторилися. Моніторингові канали повідомляли, що безпілотники знову намагалися атакувати Старокостянтинів.

Ракетний удар

Згодом Повітряні сили повідомили, що зафіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу пусків ворогом крилатих ракет.

Окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації у напрямку Хмельницької області, зокрема у бік Старокостянтинова.

В мережі повідомили про нові вибухи на Хмельниччині. Наразі про наслідки російських ударів не повідомляють.

Нагадаємо, вночі росіяни вчергове вдарили по Харкову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину протягом дня. Обстрілів зазнали 8 громад