Росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину протягом дня. Обстрілів зазнали 8 громад

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено . Також був обстріл з міномету (4 вибухи).

. Також був обстріл з міномету (4 вибухи). Миропільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), унаслідок чого поранено 1 людину .

. Шалигинська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади.

Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (11 вибухів)

Путивльська громада: здійснено мінометний обстріл (17 вибухів).

Великописарівська громада: завдано обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).

Як інформува Цензор.НЕТ вранці 29 травня російські військові атакували смт Краснопілля Сумської області. Пізніше обстрілу зазнало місто Середино-Буда.

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