Росіяни 17 разів обстрілювали Сумщину протягом дня. Обстрілів зазнали 8 громад
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено. Також був обстріл з міномету (4 вибухи).
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), унаслідок чого поранено 1 людину.
- Шалигинська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади.
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (11 вибухів)
- Путивльська громада: здійснено мінометний обстріл (17 вибухів).
- Великописарівська громада: завдано обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).
Як інформува Цензор.НЕТ вранці 29 травня російські військові атакували смт Краснопілля Сумської області. Пізніше обстрілу зазнало місто Середино-Буда.
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три - пятнадцать
показати весь коментар30.05.2024 05:04 Відповісти Мені подобається 0
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