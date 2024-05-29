Окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середино-Буда: поранено чоловіка
29 травня 62-річний цивільний чоловік був поранений унаслідок мінометного обстрілу російською армією міста Середина-Буда Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Прокуратура Сумської області.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як зазначається, 29 травня 2024 року близько 11:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середино-Буда Шосткинського району.
"Унаслідок атаки ворога 62-річний цивільний чоловік отримав поранення та був госпіталізований", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, зранку на Сумщині сили ППО збили російську ракету.
Будь ласка, зачекайте...