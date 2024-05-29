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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Зранку армія РФ вдарила по Краснопіллю на Сумщині, дві людини загинули

Краснопілля

Вранці 29 травня російські військові атакували смт Краснопілля Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

"Удар був по центру Краснопілля, між адмінбудівлею та будинком культури. Попередньо відомо, що росіяни вбили 2 цивільних. Також є поранені люди", - повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

Нагадаємо,  зранку на Сумщині сили ППО збили російську ракету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня на Сумщині зафіксували 81 вибух: окупанти атакували 10 громад з різного озброєння

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Як можна серйозно сприймати заяви командування ЗСУ,коли вони кажуть,що все те що сталося на Харківщині через те,що їм не дозволяють ракетами по рашці їбашит"?Джавелін то б'є по танку чи вантажівці на 4км,а отже,якби хотіли ,то ці тз ворога били б ще на підході до українського кордону,чи не так?Бо танки ж не прилітають на кордон за кілька секунд чи хвилин.Так і з Сумщиною та Чернігівщиною((Чекаєте на дозвіл?А як його не буде ніколи,то що?((((
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29.05.2024 10:30 Відповісти
Окрім танків та вантаживок свинособаки мають авіацію , артилерію , далекобійними ракетами стріляють зі своєї та окупованої території . ..
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29.05.2024 11:28 Відповісти
 
 