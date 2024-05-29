Утром армия РФ ударила по Краснополью на Сумщине, два человека погибли

Утром 29 мая российские военные атаковали пгт Краснополье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

"Удар был по центру Краснополья, между админзданием и домом культуры. Предварительно известно, что россияне убили 2 гражданских. Также есть раненые люди", - сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

Напомним, утром на Сумщине силы ПВО сбили российскую ракету.

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