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обстрел (25772) Сумская область (2701)

Утром армия РФ ударила по Краснополью на Сумщине, два человека погибли

Краснопілля

Утром 29 мая российские военные атаковали пгт Краснополье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

"Удар был по центру Краснополья, между админзданием и домом культуры. Предварительно известно, что россияне убили 2 гражданских. Также есть раненые люди", - сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

Напомним, утром на Сумщине силы ПВО сбили российскую ракету.

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Як можна серйозно сприймати заяви командування ЗСУ,коли вони кажуть,що все те що сталося на Харківщині через те,що їм не дозволяють ракетами по рашці їбашит"?Джавелін то б'є по танку чи вантажівці на 4км,а отже,якби хотіли ,то ці тз ворога били б ще на підході до українського кордону,чи не так?Бо танки ж не прилітають на кордон за кілька секунд чи хвилин.Так і з Сумщиною та Чернігівщиною((Чекаєте на дозвіл?А як його не буде ніколи,то що?((((
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29.05.2024 10:30 Ответить
Окрім танків та вантаживок свинособаки мають авіацію , артилерію , далекобійними ракетами стріляють зі своєї та окупованої території . ..
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29.05.2024 11:28 Ответить
 
 