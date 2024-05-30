Россияне 17 раз обстреливали Сумщину в течение минувшего дня. Обстрелам подверглись 8 громад

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего погибли 2 человека и еще 5 человек ранены . Также был обстрел из миномета (4 взрыва).

. Также был обстрел из миномета (4 взрыва). Миропольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), в результате чего ранен 1 человек .

. Шалыгинская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады.

Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО (11 взрывов)

Путивльская громада: осуществлен минометный обстрел (17 взрывов).

Великописаревская громада: нанесен обстрел с использованием БПЛА (4 взрыва) и обстрел из миномета (8 взрывов).

Как информирует Цензор.НЕТ утром 29 мая российские военные атаковали пгт Краснополье Сумской области. Позже обстрелу подвергся город Середино-Буда.

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