Россияне 17 раз обстреливали Сумщину в течение минувшего дня. Обстрелам подверглись 8 громад
В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего погибли 2 человека и еще 5 человек ранены. Также был обстрел из миномета (4 взрыва).
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), в результате чего ранен 1 человек.
- Шалыгинская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады.
- Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО (11 взрывов)
- Путивльская громада: осуществлен минометный обстрел (17 взрывов).
- Великописаревская громада: нанесен обстрел с использованием БПЛА (4 взрыва) и обстрел из миномета (8 взрывов).
Как информирует Цензор.НЕТ утром 29 мая российские военные атаковали пгт Краснополье Сумской области. Позже обстрелу подвергся город Середино-Буда.
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показать весь комментарий30.05.2024 05:04 Ответить Мне нравится 0
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