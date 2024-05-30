РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости
742 2
обстрел (25782) Сумская область (2701)

Россияне 17 раз обстреливали Сумщину в течение минувшего дня. Обстрелам подверглись 8 громад

Російські обстріли Сумщини 29 травня

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего погибли 2 человека и еще 5 человек ранены. Также был обстрел из миномета (4 взрыва).
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), в результате чего ранен 1 человек.
  • Шалыгинская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО (11 взрывов)
  • Путивльская громада: осуществлен минометный обстрел (17 взрывов).
  • Великописаревская громада: нанесен обстрел с использованием БПЛА (4 взрыва) и обстрел из миномета (8 взрывов).

Как информирует Цензор.НЕТ утром 29 мая российские военные атаковали пгт Краснополье Сумской области. Позже обстрелу подвергся город Середино-Буда.

Читайте: Утром силы ПВО сбили российскую ракету над Сумской областью
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ви впевнені, шо в Україні є Президент?
показать весь комментарий
30.05.2024 04:51 Ответить
дуже і дуже болить і волнує Харків...
показать весь комментарий
30.05.2024 05:04 Ответить
 
 