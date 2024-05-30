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беспилотник (3151) крылатые ракеты (866) обстрел (25782) Воздушные силы (2005)

Россияне ночью нанесли очередной комбинированный удар

Удар по Україні 30 травня

Россияне этой ночью нанесли очередной комбинированный удар. Сначала запустили "шахеды", а затем - ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В центральных, южных и восточных регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога из-за российских ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении нескольких групп "шахедов", в частности - в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Тревога также объявлялась в Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях. А потом распространилась и на западный регион.

Атака на Хмельнитчину

Неспокойно было в Хмельницкой области. Враг атаковал регион ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

В течение ночи в области трижды гремело. По данным"Суспільного", первый взрыв в регионе был около 02:30. Через час область снова содрогнулась от громких звуков. В 04:01 стало известно, что взрывы повторились. Мониторинговые каналы сообщали, что беспилотники снова пытались атаковать Староконстантинов.

Ракетный удар

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксировали вылет четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пусков врагом крылатых ракет.

Оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегической авиации в направлении Хмельницкой области, в частности - в сторону Староконстантинова.

В сети сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области. О последствиях российских ударов пока не сообщают.

Напомним, ночью россияне в очередной раз ударили по Харькову.

Читайте также: Воздушные силы предупредили об угрозе: в России взлетели 4 бомбардировщика Ту-95МС
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Горите в аду, рашистские твари!
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30.05.2024 06:49 Ответить
Старокостянтинів знов... Мабуть щось знають паскуди.
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30.05.2024 06:54 Ответить
Навряд чи в нечисті кацапської щось вийшло,ППО вже трохи посилена,остання атака не була особливо результативною.Сильно сподіваюсь що ця теж
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30.05.2024 07:08 Ответить
Наші кілька днів тому виклали відео з аеродрому Старокостянтинів з су 24м як наші проводять там тренувальні польоти , кацапи вчора репетували в інтернетах )
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30.05.2024 09:46 Ответить
Обьективно у Украиньі на данньій момент одно из лучших ППО в мире. Заметьте, по Киеву даже стрелять перестали, потому что знают что украинское ППО собьет и "кинжалы" и "цирконы" и "шахеды" и максимум на что могут расшитывать РФ - ето выбитые окна где-нибудь в амбарах промзоны и сгоревшие машины. В Харькове ситуацию изменить военным способом невозможно из-за географического положения города поблизости самой границы и малого расстояния подлета до города, там никакое ППО не успеет среагировать если много ракет пустить........
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30.05.2024 10:36 Ответить
зате вибили майже всю енергетику.
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30.05.2024 12:36 Ответить
Хто в темі знає що у Старконі і які вч в самому Хмельницькому та навколо під постійним прицілом ворога. Шкода що хлопці мисливці на джипах озброєні не патріотами. Але також не байдикують.
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30.05.2024 14:41 Ответить
 
 