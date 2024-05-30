Россияне ночью нанесли очередной комбинированный удар

Россияне этой ночью нанесли очередной комбинированный удар. Сначала запустили "шахеды", а затем - ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В центральных, южных и восточных регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога из-за российских ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении нескольких групп "шахедов", в частности - в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Тревога также объявлялась в Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях. А потом распространилась и на западный регион.

Атака на Хмельнитчину

Неспокойно было в Хмельницкой области. Враг атаковал регион ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

В течение ночи в области трижды гремело. По данным"Суспільного", первый взрыв в регионе был около 02:30. Через час область снова содрогнулась от громких звуков. В 04:01 стало известно, что взрывы повторились. Мониторинговые каналы сообщали, что беспилотники снова пытались атаковать Староконстантинов.

Ракетный удар

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксировали вылет четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пусков врагом крылатых ракет.

Оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегической авиации в направлении Хмельницкой области, в частности - в сторону Староконстантинова.

В сети сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области. О последствиях российских ударов пока не сообщают.

Напомним, ночью россияне в очередной раз ударили по Харькову.

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