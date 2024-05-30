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Воздушные силы предупредили об угрозе: в России взлетели 4 бомбардировщика Ту-95МС

В РФ злетіло 4 бомбардувальники Ту-95МС

С российского аэродрома "Оленья" взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" - говорится в сообщении.

Также читайте: В трех областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+10
Да раздолбайте уже наконец этот аэродром "Баранья" !
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30.05.2024 00:58
+9
Путин, сдохни !
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30.05.2024 00:52
+7
Щоб вони ніколи вже не повернулись на свої аеродроми!…
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30.05.2024 01:55
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Путин, сдохни !
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30.05.2024 00:52 Ответить
Да раздолбайте уже наконец этот аэродром "Баранья" !
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30.05.2024 00:58 Ответить
Далековато и прикрыт сильно, но всему своё время...
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30.05.2024 01:15 Ответить
І саваслєйку..
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30.05.2024 05:37 Ответить
Щоб вони ніколи вже не повернулись на свої аеродроми!…
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30.05.2024 01:55 Ответить
Щойно відстрілялися. 8 вибухів.
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30.05.2024 02:15 Ответить
Чому відбій? Пусків не було?
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30.05.2024 02:35 Ответить
В Хмельницькому знову гучно - біля десяти вибухів (два досить потужних), ймовірно, працює ППО. Мабуть, кацапня отримала якісь розвіддані, якщо почала так інтенсивно бити по області.
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30.05.2024 02:50 Ответить
Які розвіддані? Їм з ОП доповідають.
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30.05.2024 06:01 Ответить
Якщо у Хмельницькому лунають потужні вибухи, то це ознака, що "працює ППО?" Це ознака того, що московські ракети поражають намічені цілі! Скільки можна слухати цю брехню уведену в ранг державної політики? За кого вони мають Українців?
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30.05.2024 07:15 Ответить
Ну коли вже буде новина, що оце корито завалили ?
І з гарним відео.
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30.05.2024 13:12 Ответить
 
 