Воздушные силы предупредили об угрозе: в России взлетели 4 бомбардировщика Ту-95МС
С российского аэродрома "Оленья" взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.
"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" - говорится в сообщении.
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+10 Sergei UA
показать весь комментарий30.05.2024 00:58
+9 alexandr shamov
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+7 Станіслав Топа
показать весь комментарий30.05.2024 01:55
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І з гарним відео.