Воздушные силы предупредили об угрозе: в России взлетели 4 бомбардировщика Ту-95МС

С российского аэродрома "Оленья" взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" - говорится в сообщении.

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