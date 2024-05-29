РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5795 посетителей онлайн
Новости
1 230 1
беспилотник (3145) Воздушные силы (2002) воздушная тревога (684)

В трех областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов", - Воздушные силы

Україну атакують Шахеди

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении

Смотрите также: По всей Украине звучала тревога из-за взлета в России МиГ-31К (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повідомляють, що над західною частиною Чорного моря працює британський літак-розвідник RC-135W Rivet Joint.
Як правило, він постає перед великими атаками. Його супроводжують винищувачі із відключеними транспондерами.
Крім того, над Чорним морем продовжують розвідку американський БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk
Тож, цієї ночі має бути дуже цікаво.



показать весь комментарий
30.05.2024 00:07 Ответить
 
 