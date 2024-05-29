В трех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов", - Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении
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Як правило, він постає перед великими атаками. Його супроводжують винищувачі із відключеними транспондерами.
Крім того, над Чорним морем продовжують розвідку американський БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk
Тож, цієї ночі має бути дуже цікаво.