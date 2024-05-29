В трех областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов", - Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении

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