По всей Украине звучала тревога из-за взлета в России МиГ-31К (обновлено)
Под вечер 29 мая 2024 года по всей Украине обьявляли воздушную тревогу. Через 27 минут прозвучал отбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 17.35 карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).
Через 27 минут прозвучал отбой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аби щось написати?