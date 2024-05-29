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По всей Украине звучала тревога из-за взлета в России МиГ-31К (обновлено)

Под вечер 29 мая 2024 года по всей Украине обьявляли воздушную тревогу. Через 27 минут прозвучал отбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 17.35 карта тревог такова:

Повітряна тривога увечері 29 травня

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).

Через 27 минут прозвучал отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2331) воздушная тревога (795)


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До яких пір територія,яка максимум може називатися "московський режим" буде у вас називатися "Росія" прости Господи? Ви взагалі розумієте,що таке інформаційна війна?
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29.05.2024 18:01 Ответить
Так якщо вже пролунав відбій, то нахіба цю "новину" публікувати?
Аби щось написати?
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29.05.2024 18:10 Ответить
 
 