По всей Украине звучала тревога из-за взлета в России МиГ-31К (обновлено)

Под вечер 29 мая 2024 года по всей Украине обьявляли воздушную тревогу. Через 27 минут прозвучал отбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 17.35 карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).

Через 27 минут прозвучал отбой.