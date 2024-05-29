По всій Україні лунала тривога через зліт у Росії МіГ-31К (оновлено)

Під вечір 29 травня 2024 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Через 27 хвилин пролунав відбій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 17.35 карта тривог така:

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).

Через 27 хвилин пролунав відбій.