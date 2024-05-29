По всій Україні лунала тривога через зліт у Росії МіГ-31К (оновлено)
Під вечір 29 травня 2024 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Через 27 хвилин пролунав відбій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 17.35 карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).
Через 27 хвилин пролунав відбій.
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