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По всій Україні лунала тривога через зліт у Росії МіГ-31К (оновлено)

Під вечір 29 травня 2024 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Через 27 хвилин пролунав відбій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 17.35 карта тривог така:

Повітряна тривога увечері 29 травня

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).

Через 27 хвилин пролунав відбій.

Автор: 

Повітряні сили (2673) повітряна тривога (923)


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До яких пір територія,яка максимум може називатися "московський режим" буде у вас називатися "Росія" прости Господи? Ви взагалі розумієте,що таке інформаційна війна?
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29.05.2024 18:01 Відповісти
Так якщо вже пролунав відбій, то нахіба цю "новину" публікувати?
Аби щось написати?
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29.05.2024 18:10 Відповісти
 
 