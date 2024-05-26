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В Україні повторно оголошували повітряну тривогу, ракета прямувала на Хмельниччину (оновлено)

повітряна тривога 26 травня 2024 року

Вдруге за ранок в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Зазначається. що зафіксовано повторний зліт МіГ-31К.

Також Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ, згодом - що вона продовжила рух на Житомирщину, а далі на Хмельниччину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Станом на 10.46 у більшості регіонах оголошено про відбій повітряної тривоги.

Автор: 

Повітряні сили (2623) повітряна тривога (913)


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Топ коментарі
+7
Ненавиджу кацапську мразоту , яка атакує нашу країну безпричинно 😡
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26.05.2024 10:41
+2
Саме наше існування це вже причина.
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26.05.2024 10:52
+1
Причина є. Геноцид українського народу.
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26.05.2024 10:44
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Ненавиджу кацапську мразоту , яка атакує нашу країну безпричинно 😡
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26.05.2024 10:41 Відповісти
Причина є. Геноцид українського народу.
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26.05.2024 10:44 Відповісти
Саме наше існування це вже причина.
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26.05.2024 10:52 Відповісти
І...?
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26.05.2024 10:41 Відповісти
І... занепокоєння. На рахунок стурбованості будуть додаткові консультації.
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26.05.2024 10:45 Відповісти
А згадайте про реакцію в Україні, коли Ющенко у 2008 надав Грузії "Бук".
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26.05.2024 10:54 Відповісти
Вже прилетіли((
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26.05.2024 10:56 Відповісти
От так гарно відстежують як вона летить, а перехопити її чим -небуть слабо? Хоч банкою з помідорами.
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26.05.2024 11:02 Відповісти
А як ви оприділили що ракета була націлена на Хмельниччину ? Як відомо Хмельниччина то центральна Україна .
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26.05.2024 11:57 Відповісти
Староконтантинов,наверняка.Всю ночь по нему летело.
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26.05.2024 11:59 Відповісти
 
 