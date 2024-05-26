В Україні повторно оголошували повітряну тривогу, ракета прямувала на Хмельниччину (оновлено)
Вдруге за ранок в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Зазначається. що зафіксовано повторний зліт МіГ-31К.
Також Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київ, згодом - що вона продовжила рух на Житомирщину, а далі на Хмельниччину.
Станом на 10.46 у більшості регіонах оголошено про відбій повітряної тривоги.
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