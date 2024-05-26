В Украине повторно объявляли ​​воздушную тревогу, ракета направлялась на Хмельнитчину (обновлено)

Второй раз за утро в Украине объявляли масштабную ​​воздушную тревогу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Отмечается, что зафиксирован повторный взлет МиГ-31К.

Также Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев, впоследствии - что она продолжила движение на Житомирщину, а дальше на Хмельнитчину.

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По состоянию на 10:46 в большинстве регионах объявлено об отбое воздушной тревоги.