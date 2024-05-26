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В Украине повторно объявляли ​​воздушную тревогу, ракета направлялась на Хмельнитчину (обновлено)

повітряна тривога 26 травня 2024 року

Второй раз за утро в Украине объявляли масштабную ​​воздушную тревогу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Отмечается, что зафиксирован повторный взлет МиГ-31К.

Также Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киев, впоследствии - что она продолжила движение на Житомирщину, а дальше на Хмельнитчину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

По состоянию на 10:46 в большинстве регионах объявлено об отбое воздушной тревоги.

Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (785)


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Топ комментарии
+7
Ненавиджу кацапську мразоту , яка атакує нашу країну безпричинно 😡
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26.05.2024 10:41
+2
Саме наше існування це вже причина.
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26.05.2024 10:52
+1
Причина є. Геноцид українського народу.
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26.05.2024 10:44
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Ненавиджу кацапську мразоту , яка атакує нашу країну безпричинно 😡
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26.05.2024 10:41 Ответить
Причина є. Геноцид українського народу.
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26.05.2024 10:44 Ответить
Саме наше існування це вже причина.
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26.05.2024 10:52 Ответить
І...?
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26.05.2024 10:41 Ответить
І... занепокоєння. На рахунок стурбованості будуть додаткові консультації.
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26.05.2024 10:45 Ответить
А згадайте про реакцію в Україні, коли Ющенко у 2008 надав Грузії "Бук".
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26.05.2024 10:54 Ответить
Вже прилетіли((
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26.05.2024 10:56 Ответить
От так гарно відстежують як вона летить, а перехопити її чим -небуть слабо? Хоч банкою з помідорами.
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26.05.2024 11:02 Ответить
А як ви оприділили що ракета була націлена на Хмельниччину ? Як відомо Хмельниччина то центральна Україна .
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26.05.2024 11:57 Ответить
Староконтантинов,наверняка.Всю ночь по нему летело.
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26.05.2024 11:59 Ответить
 
 