В трьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів", - Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні

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