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В трьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів", - Повітряні сили

Україну атакують Шахеди

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні

Читайте: По всій Україні лунала тривога через зліт у Росії МіГ-31К (оновлено)

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Повідомляють, що над західною частиною Чорного моря працює британський літак-розвідник RC-135W Rivet Joint.
Як правило, він постає перед великими атаками. Його супроводжують винищувачі із відключеними транспондерами.
Крім того, над Чорним морем продовжують розвідку американський БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk
Тож, цієї ночі має бути дуже цікаво.



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30.05.2024 00:07 Відповісти
 
 