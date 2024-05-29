В трьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів", - Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Як правило, він постає перед великими атаками. Його супроводжують винищувачі із відключеними транспондерами.
Крім того, над Чорним морем продовжують розвідку американський БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk
Тож, цієї ночі має бути дуже цікаво.