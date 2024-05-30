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Повітряні сили попереджають про загрозу: в Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95МС

В РФ злетіло 4 бомбардувальники Ту-95МС

З російського аеродрому "Оленья" злетіло 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: В трьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів", - Повітряні сили

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Топ коментарі
+10
Да раздолбайте уже наконец этот аэродром "Баранья" !
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30.05.2024 00:58
+9
Путин, сдохни !
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30.05.2024 00:52
+7
Щоб вони ніколи вже не повернулись на свої аеродроми!…
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30.05.2024 01:55
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Путин, сдохни !
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30.05.2024 00:52 Відповісти
Да раздолбайте уже наконец этот аэродром "Баранья" !
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30.05.2024 00:58 Відповісти
Далековато и прикрыт сильно, но всему своё время...
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30.05.2024 01:15 Відповісти
І саваслєйку..
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30.05.2024 05:37 Відповісти
Щоб вони ніколи вже не повернулись на свої аеродроми!…
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30.05.2024 01:55 Відповісти
Щойно відстрілялися. 8 вибухів.
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30.05.2024 02:15 Відповісти
Чому відбій? Пусків не було?
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30.05.2024 02:35 Відповісти
В Хмельницькому знову гучно - біля десяти вибухів (два досить потужних), ймовірно, працює ППО. Мабуть, кацапня отримала якісь розвіддані, якщо почала так інтенсивно бити по області.
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30.05.2024 02:50 Відповісти
Які розвіддані? Їм з ОП доповідають.
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30.05.2024 06:01 Відповісти
Якщо у Хмельницькому лунають потужні вибухи, то це ознака, що "працює ППО?" Це ознака того, що московські ракети поражають намічені цілі! Скільки можна слухати цю брехню уведену в ранг державної політики? За кого вони мають Українців?
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30.05.2024 07:15 Відповісти
Ну коли вже буде новина, що оце корито завалили ?
І з гарним відео.
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30.05.2024 13:12 Відповісти
 
 