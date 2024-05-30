Повітряні сили попереджають про загрозу: в Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95МС

З російського аеродрому "Оленья" злетіло 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.

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