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беспилотник (3151) ПВО (2494) Воздушные силы (2005) Олещук (107)

Силы ПВО сбили 7 ракет Х-101/Х-555 из 11 и все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 30 мая россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым)", - говорится в сообщении.

Воздушную атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БПЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", - отметил Олещук.

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Робота ППО
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Топ комментарии
+5
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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30.05.2024 08:55
+3
руцкие свинособаки...
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30.05.2024 09:51
+2
чула як сьогодні мопеди срані торохтіли над будинком пів ночі((( суки прокляті кацапські.
Дякую, Янголи охоронці неба.
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30.05.2024 10:34
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
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30.05.2024 08:55 Ответить
По логиці 12-та Х-101 десь впала по дорозі.
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30.05.2024 09:03 Ответить
8 С 300 просто прилетіли і попали.
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30.05.2024 09:36 Ответить
руцкие свинособаки...
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30.05.2024 09:51 Ответить
... в конюшню.. Попадальщики.(
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30.05.2024 10:22 Ответить
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30.05.2024 10:14 Ответить
чула як сьогодні мопеди срані торохтіли над будинком пів ночі((( суки прокляті кацапські.
Дякую, Янголи охоронці неба.
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30.05.2024 10:34 Ответить
Вічний Старконівський аеродром. А він на зло москалям тримається.
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30.05.2024 19:26 Ответить
 
 