Майже 30% українців живуть в бідності, - Світовий банк

За минулі чотири роки кількість українців, що живуть в бідності зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% від загального населення країни.

Про це йдеться в звіті Світового Банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість українців, які живуть в бідності, з 2020-го року зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% населення на тлі продовження російського вторгнення, що ослаблює національну економіку", - зазначається в матеріалі.

За підрахунками Світового банку, загалом близько 9 млн українців зараз живуть у бідності. Зростання рівня бідності пов’язане із зниженням працевлаштування, оскільки більш ніж п’ята частина дорослих, які до початку війни працювали, втратили роботу.

При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.

Крім того, 89% дітей віком 6-18 років продовжують навчання, хоча у регіонах, де найактивніше тривають бойові дії, 72% учнів відвідують заняття онлайн.

Також звіт Світового банку вказує, що 97% пенсійних виплат та 85% трансферів іншої соціальної допомоги здійснюються в Україні вчасно.

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