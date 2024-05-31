Майже 30% українців живуть в бідності, - Світовий банк
За минулі чотири роки кількість українців, що живуть в бідності зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% від загального населення країни.
Про це йдеться в звіті Світового Банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кількість українців, які живуть в бідності, з 2020-го року зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% населення на тлі продовження російського вторгнення, що ослаблює національну економіку", - зазначається в матеріалі.
За підрахунками Світового банку, загалом близько 9 млн українців зараз живуть у бідності. Зростання рівня бідності пов’язане із зниженням працевлаштування, оскільки більш ніж п’ята частина дорослих, які до початку війни працювали, втратили роботу.
При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.
Крім того, 89% дітей віком 6-18 років продовжують навчання, хоча у регіонах, де найактивніше тривають бойові дії, 72% учнів відвідують заняття онлайн.
Також звіт Світового банку вказує, що 97% пенсійних виплат та 85% трансферів іншої соціальної допомоги здійснюються в Україні вчасно.
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А масова міграція українців почалась в 2017 році,і їхали фахівці з промислових областей,17 -тий рік ,їхали так як після початку війни.
А в тім, дитино, нема часу з тобою дискутувати, іду польским панам сраки мити, в туалетах по вокзалах на трускавках, біля свиней!! 🤣🤣🤣🤣
Це типу - я бачив Мерседес за 200євро!!
А якість м'яса це вже інша тема,в Україні м'ясо вже давно не пахне м'ясом,якщо пам'ятаєте запах м'яса без хімії.
А до написаного вище,додам ,до мінімальної зарплати ще додається безплатне медичне обслуговування,воно тут набагато дорожче ніж в Україні,річна оплачувана відпустка обсягом 26 днів,якщо ви маєте стаж більше 10 років,в іншому випадку 20 днів,пенсійний стаж,оплату лікарняного обсягом 80%від ставки,або 100%якщо це випадок в праці,інші дріб'язки,але це все якщо ви працюєте офіційно,на умові о праце,якщо умова злецення,може відрізнятись
Ікона Боневтіка Шашличного в міру Куйпіду Османського символ віри Свідків кінця епохи бідності!
Із непрочитаного українцями сера Уінстона Черчиля (пана Петра Порошенка)
І в лікарнях бідності не спостерігається, як і на митниці, в судах, поліції тощо. В деяких моментах українська стабільність демонструє дивовижні показники - навіть в умовах ризику втрати держави.
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Це не унікальна стабільність - вона притаманна всім банановим країнам, які пропитані корупцією як бздо в придорожньому сільському сортирі
І самій країні від цих багатих буратін у ТЦК, ВЛК, митниці, поліції ні холодно ні жарко - всі накрадені гроші йдуть на хатинки в Іспанії та іноземні банківські рахунки
Менше треба на картоплі горбатитися а більше математики вчити.
Ніби проблема одна - погляди різні
Тому за правильного підходу можна грамотно довести, що у нас і вода дорожча ніж у Саудівській Аравії
Якщо близько 9 млн. то 29%, значить загалом населення і до 30 млн. не дотягує.
Оцінюючи мобілізаційний потенціал, провідний стратег ********** Зеленський сказав, що Україна має 42 млн. населення. Як можна не вірити гімнокомандуючому?
Особливо, враховуючи, що рік тому пані Лібанова говорила про 25÷26 млн.
це ми так "сдєлалі вмєстє" самих себе, дорогі мої українці!
На чолі України вороги з 91 року
ні, шановний, так не пропустить!
був колись Гетьман, ревіли гармати...
Це для тих, хто на шляху до цього. Як би так кажуть - звикайте, ну нічого, бачите он вас скільки, війна винна - не уряд і тд.
Плацкарт нам подсунула не Австрия. "Меня это тогда поразило"
Думаю, австрийцев это поразило больше, чем Вас)))
"єфєктивних мін'єтжерів"
Зе наближає цю чіфру
до 73%
як замовляв великий Бєня
через зарплати вчителям по 4000 баксів?