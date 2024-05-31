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Майже 30% українців живуть в бідності, - Світовий банк

Третина українців живуть в бідності

За минулі чотири роки кількість українців, що живуть в бідності зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% від загального населення країни.

Про це йдеться в звіті Світового Банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість українців, які живуть в бідності, з 2020-го року зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% населення на тлі продовження російського вторгнення, що ослаблює національну економіку", - зазначається в матеріалі.

За підрахунками Світового банку, загалом близько 9 млн українців зараз живуть у бідності. Зростання рівня бідності пов’язане із зниженням працевлаштування, оскільки більш ніж п’ята частина дорослих, які до початку війни працювали, втратили роботу.

При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.

Крім того, 89% дітей віком 6-18 років продовжують навчання, хоча у регіонах, де найактивніше тривають бойові дії, 72% учнів відвідують заняття онлайн.

Також звіт Світового банку вказує, що 97% пенсійних виплат та 85% трансферів іншої соціальної допомоги здійснюються в Україні вчасно.

Читайте: За межею бідності опинилися сім мільйонів українців, – Світовий банк

Автор: 

бідність (143) Світовий банк (814)


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Топ коментарі
+37
Володимир Санич,це вже "Кінець епохи бідності",чи ще ні?
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31.05.2024 01:56
+37
Зате у українців найбагатші слуги в світі
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31.05.2024 03:56
+29


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31.05.2024 05:24
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інші 70% виїхали з країни і таким чином вибрались із бідності
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31.05.2024 01:56 Відповісти
ага, ті 70% заїхали і у бідність тільки європейську чи американську. Дива не відбулося.
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31.05.2024 05:21 Відповісти
Мити вокзал варшава-заходня, працювати кур'єром, також за місцеву мінімалку, то де тут виїзд із бідності? Це схоже на переїзд в іншу бідність.
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31.05.2024 06:03 Відповісти
Тільки мінімалка більше 30 000 гривнів в перерахунку,а ціни нижчі,такого раю як зробили олігархи,чи то зелені чи сивочолі,єдин уй ,немає нігде в світі,так порохоботи.
А масова міграція українців почалась в 2017 році,і їхали фахівці з промислових областей,17 -тий рік ,їхали так як після початку війни.
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31.05.2024 07:13 Відповісти
З яких це пір у польщі мінімалка у гривнях? Судячи з твого формулювання речення, ти фахівець з клірингу чи деліверингу😸
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31.05.2024 07:16 Відповісти
це він одразу перерахував по курсу злотого, для особливо обдарованих шпиціалістів, таких, як ти))
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31.05.2024 07:52 Відповісти
Той злотий у ЄС як монголький тугрік: всі знають, що він є, але ніхто у нормальних країнах не вважає ці папірці за гроші.
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31.05.2024 08:33 Відповісти
Так, звісно, мені похєр на такий непотріб як ти. Недарма вас поляки називають "сміттям"
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31.05.2024 08:25 Відповісти
До речі, низькі ціни у польщі на їжу коштують європейським платниками податків 23 млрд євро на рік і при цьому там немає війни. Ще не забуваємо, що польща отримала 130 млрд євро від Брюсселю на покращення життя поляків у різних сферах.
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31.05.2024 07:19 Відповісти
до речі, в німців ціни на продукти харчування не на багато вищі за польскі, для тих - хто не знав!! Це мабуть португальські платники податків німцям помагають?? 🤣🤣
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31.05.2024 08:00 Відповісти
В січні 2022-го був у Кельні. Ціни на їжу були десь у два-три рази вищі за українські на той момент. Особливо яблука по 2.90 євро за кіло - шокували, при цьому в Україні вони тоді коштували по 15 грн (0.50 центів). Зараз в Україні війна, тому якби не доречно порівнювати ціни, однак тоді було таке.
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31.05.2024 08:10 Відповісти
ти забув запитати у німців, яка в них мінімальна зарплата і пенсія!! 🤣🤣🤣🤣скільки кілограм яблук в годину(і дивлячись в якому магазині) заробляє німець на мінімалці, і скільки в них коштує кілограм мяса!!!! 🤣🤣🤣🤣
А в тім, дитино, нема часу з тобою дискутувати, іду польским панам сраки мити, в туалетах по вокзалах на трускавках, біля свиней!! 🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:19 Відповісти
Зверху ти пишеш, що ціни у Німеччині на їжу такі самі як у польщі, а тепер ти зїхав на зарплати. Ти вже визначайся про що ти сперечаєшся: про ціни як у польщі чи про німецькі зарплати. Бо тоді я розкажу про свій досвід з Люксембурга і Швейцарії де фріци - гастербайтери
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31.05.2024 08:30 Відповісти
ше раз долугому, пояснюю, дивлячись ЯКІ ЯБЛУКА, в ЯКОМУ МАГАЗИНІ!! Я теж можу знайти яблука в Польші по 20злотих!!
Це типу - я бачив Мерседес за 200євро!!
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31.05.2024 08:37 Відповісти
висновок: в Польщі Мерседеси, по 200еврів!!Отже - ДУЖЕ дешеві🤣🤣
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31.05.2024 08:51 Відповісти
Так до війни,а точніше в 19-му році,знайомий як їхав додому на Черкащину то віз повну валізу м'яса,бо в Польщі було дешевше,тим більше завше промоції.
А якість м'яса це вже інша тема,в Україні м'ясо вже давно не пахне м'ясом,якщо пам'ятаєте запах м'яса без хімії.
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31.05.2024 08:20 Відповісти
Мова йшла про Німеччину, а не польщу. В польщі дотації від єс роблять мясо дешевим
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31.05.2024 08:26 Відповісти
так скільки мясо коштує, у німців, і ШО його робить дешевим??
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31.05.2024 08:49 Відповісти
А ти недолуге Польща пишеш з маленької літери,бо тебе тут називали непотребом і сміттям,може ти такий і є.
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31.05.2024 09:12 Відповісти
М'яса якого? З " Бедронки" аукціонного?, яке і на м'ясо то не дуже схоже
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31.05.2024 09:21 Відповісти
Те м'ясо ,яке ми особисто купуємо в Бедронці,то за смаком схоже на те ,що колись смакували в батьків,але зараз м'ясо в Україні без смаку ,бо багато хімії,в принципі сама хімія бо вигідно ,а контролю ніякого.
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31.05.2024 11:36 Відповісти
В Польщі,немає олігархів,ними тут навіть не пахне,немає продажних судів,продажної поліції,продажного,брехливого ,********** президента.
А до написаного вище,додам ,до мінімальної зарплати ще додається безплатне медичне обслуговування,воно тут набагато дорожче ніж в Україні,річна оплачувана відпустка обсягом 26 днів,якщо ви маєте стаж більше 10 років,в іншому випадку 20 днів,пенсійний стаж,оплату лікарняного обсягом 80%від ставки,або 100%якщо це випадок в праці,інші дріб'язки,але це все якщо ви працюєте офіційно,на умові о праце,якщо умова злецення,може відрізнятись
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31.05.2024 08:07 Відповісти
Давай згадаємо останній корупційний скандал у польщі, коли польська влада продала 300 тисяч дозволів на проживання у ЄС, нелегалам із Азії і Африки
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31.05.2024 08:11 Відповісти
То ти мабуть ше молодий і не знаєш як жилось при першій каденції чучми, коли зарплати ро пів року взагалі не платили, а декому платили китайськими чайниками чи гвоздяии. Так тоді війни не було.
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31.05.2024 07:56 Відповісти
Пів року,це ще ти мав добре в тих часах,могло бути і гірше.
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31.05.2024 08:10 Відповісти
авжеж, от мити вокзали в Києві або Харькавє, ЗОВСІМ - інше діло!!!! Одним словом, виіхали самі дурники, поським панам сраки унітази мити, на трускавках біля свиней по вокзалах під мостами!! 🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:08 Відповісти
Давай ще більше смайликів, люди мають переконатися у твоїй недолугості!
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31.05.2024 08:16 Відповісти
проста ржунімагу, з таких як ти🤣🤣кілаграм яблак в Кьольні🤣🤣
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31.05.2024 08:22 Відповісти
Ще раз довів свою недолугість. Не зупиняється, продовжуй
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31.05.2024 08:27 Відповісти
яблакі в Кьольні🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:30 Відповісти
Одразу видно електорат зєлєнскага
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31.05.2024 08:32 Відповісти
долугий ти наш🤣🤣
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31.05.2024 08:32 Відповісти
мова йде про вокзали, а чого ти на смайлики з'їзджаєш??
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31.05.2024 08:52 Відповісти
Володимир Санич,це вже "Кінець епохи бідності",чи ще ні?
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31.05.2024 01:56 Відповісти


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31.05.2024 05:24 Відповісти
Золотий шашлик ( в прямому й переносному значеннi, бо велике крадiвництво).
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31.05.2024 05:32 Відповісти
І що тут , ще можна добавити.
Ікона Боневтіка Шашличного в міру Куйпіду Османського символ віри Свідків кінця епохи бідності!
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31.05.2024 05:35 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:27 Відповісти
"Бідоносец"ЗЄля шашликотворний" 😈
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31.05.2024 06:54 Відповісти
"той, хто вибирає ЗЄлєнського, вибирає не мости й дороги, а війну та бідність, і ще ганьбу на додачу"
Із непрочитаного українцями сера Уінстона Черчиля (пана Петра Порошенка)
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31.05.2024 06:51 Відповісти
"я ваш вирок....."-кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....а біомаса хлопала вухами....
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31.05.2024 10:37 Відповісти
Це кінець епохи бідності "слуг".
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31.05.2024 11:16 Відповісти
При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.

І в лікарнях бідності не спостерігається, як і на митниці, в судах, поліції тощо. В деяких моментах українська стабільність демонструє дивовижні показники - навіть в умовах ризику втрати держави.
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31.05.2024 03:12 Відповісти
І в лікарнях бідності не спостерігається, як і на митниці, в судах, поліції тощо. В деяких моментах українська стабільність демонструє дивовижні показники
=====

Це не унікальна стабільність - вона притаманна всім банановим країнам, які пропитані корупцією як бздо в придорожньому сільському сортирі

І самій країні від цих багатих буратін у ТЦК, ВЛК, митниці, поліції ні холодно ні жарко - всі накрадені гроші йдуть на хатинки в Іспанії та іноземні банківські рахунки
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31.05.2024 06:08 Відповісти
Зате у українців найбагатші слуги в світі
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31.05.2024 03:56 Відповісти
Мыльярдну допомогу треба давати людям в руки, а не в державний бюджет.
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31.05.2024 03:58 Відповісти
Так вони й дають людям - своїм людям.
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31.05.2024 04:28 Відповісти
Щоб ви її прожрали і просрали за тиждень?
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31.05.2024 04:35 Відповісти
Правильно, видати по 12.000 доларів тим, у кого немає грошей і зв'язків на бронь для законної оплати перетину кордону
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31.05.2024 06:59 Відповісти
А типу 3000 доларів ВВП на душу до війни - це була не бідність?
Менше треба на картоплі горбатитися а більше математики вчити.
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31.05.2024 04:36 Відповісти
Да ладно, зараз "лідор **********" вам все розповість...про лярд дерев, лімон дронів, мільйон тон зерна "голодающим бабізянам", та багато чого іншого. А ви - бідність...програма "здесь можно неплохо прибарахлится" виконується на всі сто і навіть більше.
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31.05.2024 05:00 Відповісти
Ідіоти 1,8 млн це не 29% ,в прифронтових містах школи закриті
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31.05.2024 05:22 Відповісти
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31.05.2024 05:23 Відповісти
то з 24.02.2022.
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31.05.2024 06:56 Відповісти
ООН стурбована тим, що третина населення в Україні живе в бідності, рідний уряд - тим, що тарифи на комуналку нижчі, ніж у Євросоюзі.

Ніби проблема одна - погляди різні
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31.05.2024 06:00 Відповісти
А ти не думав, що різниця між реальною вартістю комунальних послуг і тією що у платіжках покривається за рахунок держбюджету. І ті хто не може заплатити комуналку має брати субсидії. Інша справа, що ахмєтов має сидіти пожиттєво за пограбунок населення.
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31.05.2024 06:05 Відповісти
цікаво, як це ти вирахував, що вартість комуналки у нас вище ніж ми платимо? це тобі ахметов чи фірташ порахували?
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31.05.2024 06:10 Відповісти
почитав останній звіт держепу США щодо використання американської грошової допомоги Україні. Там є пункт щодо фінансування комунальних послуг
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31.05.2024 06:15 Відповісти
За паперами у нас багато чого цікавого, за паперами у нас і курячі яйця дорожчі за перепелині.

Тому за правильного підходу можна грамотно довести, що у нас і вода дорожча ніж у Саудівській Аравії
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31.05.2024 06:27 Відповісти
Звіт держдепу - це якби не папери.
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31.05.2024 07:09 Відповісти
держдеп вирахував собівартість електроенергії? що там написано в тому документі? скільки грн 1 квт коштує?
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31.05.2024 08:53 Відповісти
Мені, як і всім, дуже цікаво було б дізнатися про реальну вартість, яка складова йде від наших АЕС, від газу нашого видобутку, яка ефективність роботи (крім виписування премій) усіх тих компаній, які до цього причетні, та інших розкладках...
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31.05.2024 06:13 Відповісти
Спробуйте отримати ту субсидію.
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31.05.2024 07:40 Відповісти
Це вороже іпсЬо!
Якщо близько 9 млн. то 29%, значить загалом населення і до 30 млн. не дотягує.
Оцінюючи мобілізаційний потенціал, провідний стратег ********** Зеленський сказав, що Україна має 42 млн. населення. Як можна не вірити гімнокомандуючому?
Особливо, враховуючи, що рік тому пані Лібанова говорила про 25÷26 млн.
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31.05.2024 06:18 Відповісти
Реально и конкретно сразу 10 мил пенсов и ещё 5 мил малообеспеченных официально. Кто получает минималка. 15 миллионов железно. Эта цифра давняя. К концу 1 каденции чучмы, когда был сформирован олигархат. Пусть с 1998 г. Мы и близко не строили социальное государство. Теперь из за войны всё поздно.
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31.05.2024 06:25 Відповісти
Можна конкретно по яким параметрам до олігархату в Україні було все чудово з рівнем життя. Дуже добре пам'ятаю 1988-98- ті роки, однак життя було дуже хєрове навіть у Куйові.
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31.05.2024 07:14 Відповісти
Жити при ЗЄлі, бути бідним та ще й до того ж вбитим чи пораненим


це ми так "сдєлалі вмєстє" самих себе, дорогі мої українці!
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31.05.2024 07:01 Відповісти
Ця країна,для олігархів,головне що гетьмани жирують,а інші в злиднях.
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31.05.2024 07:04 Відповісти
Так а хто привів олігархів до керма цієї країни? Так як ти імбіцили. А потім втекли у свої срані польщі і розказують як в Україні все хєрово.
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31.05.2024 07:11 Відповісти
Давайте так !

На чолі України вороги з 91 року
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31.05.2024 07:21 Відповісти
котлето-мухи?

ні, шановний, так не пропустить!
був колись Гетьман, ревіли гармати...
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31.05.2024 07:43 Відповісти
Ну, не знаю, звідки ти взяв, що до 1991-го року, на чолі України були одні патріоти. Як згадаю 80-ті у Києві з тими кілометровими чергами за тортами і ковбасою у "центральному", ті жахливі речі що продпвали у цумі чи україні, то чомусь зовсім не солодко стає.
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31.05.2024 08:05 Відповісти
Ти ідіот ?
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31.05.2024 08:22 Відповісти
Ідіот - твоєї дружини чоловік
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31.05.2024 08:34 Відповісти
Після підвищення мінімум в два рази ціни на електроенергію бандитом ахметкою бідних українців стане ще більше!
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31.05.2024 08:10 Відповісти
І найбідніший українець, звичайно, д'Єрмак.
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31.05.2024 08:36 Відповісти
+ ще отримувач всіляких субсидій та компенсацій: Баба юля.....
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31.05.2024 10:45 Відповісти
Бідні цю статтю не побачать, бо в них немає ні телефону, ні інтернету, ні часу на відпочинок.
Це для тих, хто на шляху до цього. Як би так кажуть - звикайте, ну нічого, бачите он вас скільки, війна винна - не уряд і тд.
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31.05.2024 08:38 Відповісти
Спишем на войну!
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31.05.2024 08:51 Відповісти
ну то й що , інші 70 відсотків живуть нічого собі, а відсотків 20 взагалі супер..., тому в середньому картина не така вже й погана..., ми ж любимо середні показники...
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31.05.2024 08:57 Відповісти
У західних ЗМІ Україну завжди показують як якусь Соковію з фільмів Марвел. Це схоже щоб західні люди завжди пам'ятали як їм пощастило.

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31.05.2024 08:57 Відповісти
Они просто не показывают Крещатик, а показывают обычных пожилых людей, которые являются самой уязвимой частью общества. И да, это выглядит как Совковия. Но виноват в этом не фотограф. Он сфотографировал, а не нарисовал.
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31.05.2024 09:28 Відповісти
Я тут когда-то уже писал как смотрел док. фильм к юбилею австрийской железной дороги. Сначала показывали Европу все как в буклете, красиво, вдохновляющая музыка. А потом перешли к Украине (где тоже когда-то Австрия построила железную дорогу). Сразу как обухом по голове, начали показывать грязь, нищету, разруху, похоронная музыка, обшарпанные станции, старые грязные поезда, хмурых людей в несуразных одеждах. А ведь они рассказывали про историю железной дороги. Меня это тогда поразило.
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31.05.2024 09:41 Відповісти
Вы не знали, что в Украине старые обшарпанные дома и грязь на улицах? Я жил в Украине в трёх областных центрах: Сумы, Харьков, Киев. И только в Сумах вокзал был похож на приличное место. Про г#вно на рельсы я вообще молчу.
Плацкарт нам подсунула не Австрия. "Меня это тогда поразило"
Думаю, австрийцев это поразило больше, чем Вас)))
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31.05.2024 10:21 Відповісти
В общем согласен. Кто мешает покрасить поезда, облагородить сельские станции, убрать говно в конце концов. Для этого не обязательно ждать когда к власти придет сказочный европейски сцарь.
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31.05.2024 10:47 Відповісти
Ну и я о том же. Царь не нужен, а нужны адекватные законы.
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31.05.2024 11:02 Відповісти
А якщо визначати шляхом середнього арифметичного, то всі живуть нормально....
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31.05.2024 09:29 Відповісти
за допомегою
"єфєктивних мін'єтжерів"
Зе наближає цю чіфру
до 73%
як замовляв великий Бєня
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31.05.2024 09:38 Відповісти
...а може то
через зарплати вчителям по 4000 баксів?
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31.05.2024 09:42 Відповісти
Может 70% бедности, но не 30 , войну списали ? Откуда цыфры ?
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31.05.2024 11:27 Відповісти
Статья целиком написана в ключе "если бы не помощь Запада". Укринформ все это вырезал.
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31.05.2024 11:37 Відповісти
А я вот где-то читал исследование, что среднестатистический украинец в среднем тратит в два раза больше, чем зарабатывает. Такая вот загогулина!
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31.05.2024 12:15 Відповісти
 
 