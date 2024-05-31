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Около 30% украинцев живут в бедности, - Всемирный банк

Третина українців живуть в бідності

За прошедшие четыре года количество украинцев, живущих в бедности выросло на 1,8 млн человек, достигнув 29% от общего населения страны.

Об этом говорится в отчете Всемирного Банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество украинцев, живущих в бедности, с 2020-го года выросло на 1,8 млн человек, достигнув 29% населения на фоне продолжения российского вторжения, что ослабляет национальную экономику", - отмечается в материале.

По подсчетам Всемирного банка, в целом около 9 млн украинцев сейчас живут в бедности. Рост уровня бедности связан со снижением трудоустройства, поскольку более чем пятая часть взрослых, которые до начала войны работали, потеряли работу.

При этом, 85-92% украинских больниц до сих пор полноценно работают, несмотря на российские удары.

Кроме того, 89% детей в возрасте 6-18 лет продолжают обучение, хотя в регионах, где активно продолжаются боевые действия, 72% учеников посещают занятия онлайн.

Также отчет Всемирного банка указывает, что 97% пенсионных выплат и 85% трансферов другой социальной помощи осуществляются в Украине вовремя.

Также читайте: На временно оккупированных территориях уровень бедности продолжает стремительно расти, - Центр нацсопротивления

Автор: 

бедность (253) Всемирный Банк (447)


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Топ комментарии
+37
Володимир Санич,це вже "Кінець епохи бідності",чи ще ні?
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31.05.2024 01:56
+37
Зате у українців найбагатші слуги в світі
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31.05.2024 03:56
+29


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31.05.2024 05:24
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Правила форума Совет форумчан
інші 70% виїхали з країни і таким чином вибрались із бідності
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31.05.2024 01:56 Ответить
ага, ті 70% заїхали і у бідність тільки європейську чи американську. Дива не відбулося.
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31.05.2024 05:21 Ответить
Мити вокзал варшава-заходня, працювати кур'єром, також за місцеву мінімалку, то де тут виїзд із бідності? Це схоже на переїзд в іншу бідність.
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31.05.2024 06:03 Ответить
Тільки мінімалка більше 30 000 гривнів в перерахунку,а ціни нижчі,такого раю як зробили олігархи,чи то зелені чи сивочолі,єдин уй ,немає нігде в світі,так порохоботи.
А масова міграція українців почалась в 2017 році,і їхали фахівці з промислових областей,17 -тий рік ,їхали так як після початку війни.
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31.05.2024 07:13 Ответить
З яких це пір у польщі мінімалка у гривнях? Судячи з твого формулювання речення, ти фахівець з клірингу чи деліверингу😸
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31.05.2024 07:16 Ответить
це він одразу перерахував по курсу злотого, для особливо обдарованих шпиціалістів, таких, як ти))
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31.05.2024 07:52 Ответить
Той злотий у ЄС як монголький тугрік: всі знають, що він є, але ніхто у нормальних країнах не вважає ці папірці за гроші.
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31.05.2024 08:33 Ответить
Так, звісно, мені похєр на такий непотріб як ти. Недарма вас поляки називають "сміттям"
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31.05.2024 08:25 Ответить
До речі, низькі ціни у польщі на їжу коштують європейським платниками податків 23 млрд євро на рік і при цьому там немає війни. Ще не забуваємо, що польща отримала 130 млрд євро від Брюсселю на покращення життя поляків у різних сферах.
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31.05.2024 07:19 Ответить
до речі, в німців ціни на продукти харчування не на багато вищі за польскі, для тих - хто не знав!! Це мабуть португальські платники податків німцям помагають?? 🤣🤣
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31.05.2024 08:00 Ответить
В січні 2022-го був у Кельні. Ціни на їжу були десь у два-три рази вищі за українські на той момент. Особливо яблука по 2.90 євро за кіло - шокували, при цьому в Україні вони тоді коштували по 15 грн (0.50 центів). Зараз в Україні війна, тому якби не доречно порівнювати ціни, однак тоді було таке.
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31.05.2024 08:10 Ответить
ти забув запитати у німців, яка в них мінімальна зарплата і пенсія!! 🤣🤣🤣🤣скільки кілограм яблук в годину(і дивлячись в якому магазині) заробляє німець на мінімалці, і скільки в них коштує кілограм мяса!!!! 🤣🤣🤣🤣
А в тім, дитино, нема часу з тобою дискутувати, іду польским панам сраки мити, в туалетах по вокзалах на трускавках, біля свиней!! 🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:19 Ответить
Зверху ти пишеш, що ціни у Німеччині на їжу такі самі як у польщі, а тепер ти зїхав на зарплати. Ти вже визначайся про що ти сперечаєшся: про ціни як у польщі чи про німецькі зарплати. Бо тоді я розкажу про свій досвід з Люксембурга і Швейцарії де фріци - гастербайтери
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31.05.2024 08:30 Ответить
ше раз долугому, пояснюю, дивлячись ЯКІ ЯБЛУКА, в ЯКОМУ МАГАЗИНІ!! Я теж можу знайти яблука в Польші по 20злотих!!
Це типу - я бачив Мерседес за 200євро!!
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31.05.2024 08:37 Ответить
висновок: в Польщі Мерседеси, по 200еврів!!Отже - ДУЖЕ дешеві🤣🤣
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31.05.2024 08:51 Ответить
Так до війни,а точніше в 19-му році,знайомий як їхав додому на Черкащину то віз повну валізу м'яса,бо в Польщі було дешевше,тим більше завше промоції.
А якість м'яса це вже інша тема,в Україні м'ясо вже давно не пахне м'ясом,якщо пам'ятаєте запах м'яса без хімії.
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31.05.2024 08:20 Ответить
Мова йшла про Німеччину, а не польщу. В польщі дотації від єс роблять мясо дешевим
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31.05.2024 08:26 Ответить
так скільки мясо коштує, у німців, і ШО його робить дешевим??
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31.05.2024 08:49 Ответить
А ти недолуге Польща пишеш з маленької літери,бо тебе тут називали непотребом і сміттям,може ти такий і є.
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31.05.2024 09:12 Ответить
М'яса якого? З " Бедронки" аукціонного?, яке і на м'ясо то не дуже схоже
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31.05.2024 09:21 Ответить
Те м'ясо ,яке ми особисто купуємо в Бедронці,то за смаком схоже на те ,що колись смакували в батьків,але зараз м'ясо в Україні без смаку ,бо багато хімії,в принципі сама хімія бо вигідно ,а контролю ніякого.
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31.05.2024 11:36 Ответить
В Польщі,немає олігархів,ними тут навіть не пахне,немає продажних судів,продажної поліції,продажного,брехливого ,********** президента.
А до написаного вище,додам ,до мінімальної зарплати ще додається безплатне медичне обслуговування,воно тут набагато дорожче ніж в Україні,річна оплачувана відпустка обсягом 26 днів,якщо ви маєте стаж більше 10 років,в іншому випадку 20 днів,пенсійний стаж,оплату лікарняного обсягом 80%від ставки,або 100%якщо це випадок в праці,інші дріб'язки,але це все якщо ви працюєте офіційно,на умові о праце,якщо умова злецення,може відрізнятись
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31.05.2024 08:07 Ответить
Давай згадаємо останній корупційний скандал у польщі, коли польська влада продала 300 тисяч дозволів на проживання у ЄС, нелегалам із Азії і Африки
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31.05.2024 08:11 Ответить
То ти мабуть ше молодий і не знаєш як жилось при першій каденції чучми, коли зарплати ро пів року взагалі не платили, а декому платили китайськими чайниками чи гвоздяии. Так тоді війни не було.
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31.05.2024 07:56 Ответить
Пів року,це ще ти мав добре в тих часах,могло бути і гірше.
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31.05.2024 08:10 Ответить
авжеж, от мити вокзали в Києві або Харькавє, ЗОВСІМ - інше діло!!!! Одним словом, виіхали самі дурники, поським панам сраки унітази мити, на трускавках біля свиней по вокзалах під мостами!! 🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:08 Ответить
Давай ще більше смайликів, люди мають переконатися у твоїй недолугості!
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31.05.2024 08:16 Ответить
проста ржунімагу, з таких як ти🤣🤣кілаграм яблак в Кьольні🤣🤣
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31.05.2024 08:22 Ответить
Ще раз довів свою недолугість. Не зупиняється, продовжуй
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31.05.2024 08:27 Ответить
яблакі в Кьольні🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 08:30 Ответить
Одразу видно електорат зєлєнскага
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31.05.2024 08:32 Ответить
долугий ти наш🤣🤣
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31.05.2024 08:32 Ответить
мова йде про вокзали, а чого ти на смайлики з'їзджаєш??
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31.05.2024 08:52 Ответить
Володимир Санич,це вже "Кінець епохи бідності",чи ще ні?
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31.05.2024 01:56 Ответить


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31.05.2024 05:24 Ответить
Золотий шашлик ( в прямому й переносному значеннi, бо велике крадiвництво).
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31.05.2024 05:32 Ответить
І що тут , ще можна добавити.
Ікона Боневтіка Шашличного в міру Куйпіду Османського символ віри Свідків кінця епохи бідності!
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31.05.2024 05:35 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:27 Ответить
"Бідоносец"ЗЄля шашликотворний" 😈
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31.05.2024 06:54 Ответить
"той, хто вибирає ЗЄлєнського, вибирає не мости й дороги, а війну та бідність, і ще ганьбу на додачу"
Із непрочитаного українцями сера Уінстона Черчиля (пана Петра Порошенка)
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31.05.2024 06:51 Ответить
"я ваш вирок....."-кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....а біомаса хлопала вухами....
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31.05.2024 10:37 Ответить
Це кінець епохи бідності "слуг".
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31.05.2024 11:16 Ответить
При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.

І в лікарнях бідності не спостерігається, як і на митниці, в судах, поліції тощо. В деяких моментах українська стабільність демонструє дивовижні показники - навіть в умовах ризику втрати держави.
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31.05.2024 03:12 Ответить
І в лікарнях бідності не спостерігається, як і на митниці, в судах, поліції тощо. В деяких моментах українська стабільність демонструє дивовижні показники
=====

Це не унікальна стабільність - вона притаманна всім банановим країнам, які пропитані корупцією як бздо в придорожньому сільському сортирі

І самій країні від цих багатих буратін у ТЦК, ВЛК, митниці, поліції ні холодно ні жарко - всі накрадені гроші йдуть на хатинки в Іспанії та іноземні банківські рахунки
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31.05.2024 06:08 Ответить
Зате у українців найбагатші слуги в світі
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31.05.2024 03:56 Ответить
Мыльярдну допомогу треба давати людям в руки, а не в державний бюджет.
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31.05.2024 03:58 Ответить
Так вони й дають людям - своїм людям.
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31.05.2024 04:28 Ответить
Щоб ви її прожрали і просрали за тиждень?
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31.05.2024 04:35 Ответить
Правильно, видати по 12.000 доларів тим, у кого немає грошей і зв'язків на бронь для законної оплати перетину кордону
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31.05.2024 06:59 Ответить
А типу 3000 доларів ВВП на душу до війни - це була не бідність?
Менше треба на картоплі горбатитися а більше математики вчити.
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31.05.2024 04:36 Ответить
Да ладно, зараз "лідор **********" вам все розповість...про лярд дерев, лімон дронів, мільйон тон зерна "голодающим бабізянам", та багато чого іншого. А ви - бідність...програма "здесь можно неплохо прибарахлится" виконується на всі сто і навіть більше.
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31.05.2024 05:00 Ответить
Ідіоти 1,8 млн це не 29% ,в прифронтових містах школи закриті
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31.05.2024 05:22 Ответить
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31.05.2024 05:23 Ответить
то з 24.02.2022.
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31.05.2024 06:56 Ответить
ООН стурбована тим, що третина населення в Україні живе в бідності, рідний уряд - тим, що тарифи на комуналку нижчі, ніж у Євросоюзі.

Ніби проблема одна - погляди різні
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31.05.2024 06:00 Ответить
А ти не думав, що різниця між реальною вартістю комунальних послуг і тією що у платіжках покривається за рахунок держбюджету. І ті хто не може заплатити комуналку має брати субсидії. Інша справа, що ахмєтов має сидіти пожиттєво за пограбунок населення.
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31.05.2024 06:05 Ответить
цікаво, як це ти вирахував, що вартість комуналки у нас вище ніж ми платимо? це тобі ахметов чи фірташ порахували?
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31.05.2024 06:10 Ответить
почитав останній звіт держепу США щодо використання американської грошової допомоги Україні. Там є пункт щодо фінансування комунальних послуг
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31.05.2024 06:15 Ответить
За паперами у нас багато чого цікавого, за паперами у нас і курячі яйця дорожчі за перепелині.

Тому за правильного підходу можна грамотно довести, що у нас і вода дорожча ніж у Саудівській Аравії
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31.05.2024 06:27 Ответить
Звіт держдепу - це якби не папери.
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31.05.2024 07:09 Ответить
держдеп вирахував собівартість електроенергії? що там написано в тому документі? скільки грн 1 квт коштує?
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31.05.2024 08:53 Ответить
Мені, як і всім, дуже цікаво було б дізнатися про реальну вартість, яка складова йде від наших АЕС, від газу нашого видобутку, яка ефективність роботи (крім виписування премій) усіх тих компаній, які до цього причетні, та інших розкладках...
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31.05.2024 06:13 Ответить
Спробуйте отримати ту субсидію.
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31.05.2024 07:40 Ответить
Це вороже іпсЬо!
Якщо близько 9 млн. то 29%, значить загалом населення і до 30 млн. не дотягує.
Оцінюючи мобілізаційний потенціал, провідний стратег ********** Зеленський сказав, що Україна має 42 млн. населення. Як можна не вірити гімнокомандуючому?
Особливо, враховуючи, що рік тому пані Лібанова говорила про 25÷26 млн.
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31.05.2024 06:18 Ответить
Реально и конкретно сразу 10 мил пенсов и ещё 5 мил малообеспеченных официально. Кто получает минималка. 15 миллионов железно. Эта цифра давняя. К концу 1 каденции чучмы, когда был сформирован олигархат. Пусть с 1998 г. Мы и близко не строили социальное государство. Теперь из за войны всё поздно.
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31.05.2024 06:25 Ответить
Можна конкретно по яким параметрам до олігархату в Україні було все чудово з рівнем життя. Дуже добре пам'ятаю 1988-98- ті роки, однак життя було дуже хєрове навіть у Куйові.
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31.05.2024 07:14 Ответить
Жити при ЗЄлі, бути бідним та ще й до того ж вбитим чи пораненим


це ми так "сдєлалі вмєстє" самих себе, дорогі мої українці!
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31.05.2024 07:01 Ответить
Ця країна,для олігархів,головне що гетьмани жирують,а інші в злиднях.
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31.05.2024 07:04 Ответить
Так а хто привів олігархів до керма цієї країни? Так як ти імбіцили. А потім втекли у свої срані польщі і розказують як в Україні все хєрово.
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31.05.2024 07:11 Ответить
Давайте так !

На чолі України вороги з 91 року
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31.05.2024 07:21 Ответить
котлето-мухи?

ні, шановний, так не пропустить!
був колись Гетьман, ревіли гармати...
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31.05.2024 07:43 Ответить
Ну, не знаю, звідки ти взяв, що до 1991-го року, на чолі України були одні патріоти. Як згадаю 80-ті у Києві з тими кілометровими чергами за тортами і ковбасою у "центральному", ті жахливі речі що продпвали у цумі чи україні, то чомусь зовсім не солодко стає.
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31.05.2024 08:05 Ответить
Ти ідіот ?
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31.05.2024 08:22 Ответить
Ідіот - твоєї дружини чоловік
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31.05.2024 08:34 Ответить
Після підвищення мінімум в два рази ціни на електроенергію бандитом ахметкою бідних українців стане ще більше!
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31.05.2024 08:10 Ответить
І найбідніший українець, звичайно, д'Єрмак.
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31.05.2024 08:36 Ответить
+ ще отримувач всіляких субсидій та компенсацій: Баба юля.....
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31.05.2024 10:45 Ответить
Бідні цю статтю не побачать, бо в них немає ні телефону, ні інтернету, ні часу на відпочинок.
Це для тих, хто на шляху до цього. Як би так кажуть - звикайте, ну нічого, бачите он вас скільки, війна винна - не уряд і тд.
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31.05.2024 08:38 Ответить
Спишем на войну!
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31.05.2024 08:51 Ответить
ну то й що , інші 70 відсотків живуть нічого собі, а відсотків 20 взагалі супер..., тому в середньому картина не така вже й погана..., ми ж любимо середні показники...
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31.05.2024 08:57 Ответить
У західних ЗМІ Україну завжди показують як якусь Соковію з фільмів Марвел. Це схоже щоб західні люди завжди пам'ятали як їм пощастило.

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31.05.2024 08:57 Ответить
Они просто не показывают Крещатик, а показывают обычных пожилых людей, которые являются самой уязвимой частью общества. И да, это выглядит как Совковия. Но виноват в этом не фотограф. Он сфотографировал, а не нарисовал.
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31.05.2024 09:28 Ответить
Я тут когда-то уже писал как смотрел док. фильм к юбилею австрийской железной дороги. Сначала показывали Европу все как в буклете, красиво, вдохновляющая музыка. А потом перешли к Украине (где тоже когда-то Австрия построила железную дорогу). Сразу как обухом по голове, начали показывать грязь, нищету, разруху, похоронная музыка, обшарпанные станции, старые грязные поезда, хмурых людей в несуразных одеждах. А ведь они рассказывали про историю железной дороги. Меня это тогда поразило.
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31.05.2024 09:41 Ответить
Вы не знали, что в Украине старые обшарпанные дома и грязь на улицах? Я жил в Украине в трёх областных центрах: Сумы, Харьков, Киев. И только в Сумах вокзал был похож на приличное место. Про г#вно на рельсы я вообще молчу.
Плацкарт нам подсунула не Австрия. "Меня это тогда поразило"
Думаю, австрийцев это поразило больше, чем Вас)))
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31.05.2024 10:21 Ответить
В общем согласен. Кто мешает покрасить поезда, облагородить сельские станции, убрать говно в конце концов. Для этого не обязательно ждать когда к власти придет сказочный европейски сцарь.
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31.05.2024 10:47 Ответить
Ну и я о том же. Царь не нужен, а нужны адекватные законы.
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31.05.2024 11:02 Ответить
А якщо визначати шляхом середнього арифметичного, то всі живуть нормально....
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31.05.2024 09:29 Ответить
за допомегою
"єфєктивних мін'єтжерів"
Зе наближає цю чіфру
до 73%
як замовляв великий Бєня
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31.05.2024 09:38 Ответить
...а може то
через зарплати вчителям по 4000 баксів?
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31.05.2024 09:42 Ответить
Может 70% бедности, но не 30 , войну списали ? Откуда цыфры ?
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31.05.2024 11:27 Ответить
Статья целиком написана в ключе "если бы не помощь Запада". Укринформ все это вырезал.
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31.05.2024 11:37 Ответить
А я вот где-то читал исследование, что среднестатистический украинец в среднем тратит в два раза больше, чем зарабатывает. Такая вот загогулина!
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31.05.2024 12:15 Ответить
 
 