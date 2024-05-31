Около 30% украинцев живут в бедности, - Всемирный банк

За прошедшие четыре года количество украинцев, живущих в бедности выросло на 1,8 млн человек, достигнув 29% от общего населения страны.

Об этом говорится в отчете Всемирного Банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество украинцев, живущих в бедности, с 2020-го года выросло на 1,8 млн человек, достигнув 29% населения на фоне продолжения российского вторжения, что ослабляет национальную экономику", - отмечается в материале.

По подсчетам Всемирного банка, в целом около 9 млн украинцев сейчас живут в бедности. Рост уровня бедности связан со снижением трудоустройства, поскольку более чем пятая часть взрослых, которые до начала войны работали, потеряли работу.

При этом, 85-92% украинских больниц до сих пор полноценно работают, несмотря на российские удары.

Кроме того, 89% детей в возрасте 6-18 лет продолжают обучение, хотя в регионах, где активно продолжаются боевые действия, 72% учеников посещают занятия онлайн.

Также отчет Всемирного банка указывает, что 97% пенсионных выплат и 85% трансферов другой социальной помощи осуществляются в Украине вовремя.

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