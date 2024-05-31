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Україна повернула тіла 212 полеглих захисників

Повернення тіл загиблих героїв України

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 оборонців, які захищали країну на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Харківському напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

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Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", - додали в Коордштабі.

Автор: 

військовослужбовці (4743) втрати (4395)


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Вічна пам'ять, та низький уклін Героям України...
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31.05.2024 12:21 Відповісти
додому хлопчики повернулися((. Рідним хоч буде куди піти поплакати.. Спочивайте в мирі, рідні. Співчуття близьким. Це й наш біль так само, як і рідних та близьких загиблих Воїнів.
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31.05.2024 12:33 Відповісти
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31.05.2024 12:34 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям! Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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31.05.2024 17:40 Відповісти
 
 