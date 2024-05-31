Украина вернула тела 212 павших защитников

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 212 защитников, защищавших страну в Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников в частности из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

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Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - добавили в Коордштабе.