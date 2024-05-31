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Украина вернула тела 212 павших защитников

Повернення тіл загиблих героїв України

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 212 защитников, защищавших страну в Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников в частности из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

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Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - добавили в Коордштабе.

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военнослужащие (6133) потери (4381)


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Вічна пам'ять, та низький уклін Героям України...
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31.05.2024 12:21 Ответить
додому хлопчики повернулися((. Рідним хоч буде куди піти поплакати.. Спочивайте в мирі, рідні. Співчуття близьким. Це й наш біль так само, як і рідних та близьких загиблих Воїнів.
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31.05.2024 12:33 Ответить
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31.05.2024 12:34 Ответить
Вічна Пам'ять Героям! Ніхто не забутий, ніщо не забуте
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31.05.2024 17:40 Ответить
 
 