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журналистика (3254) Славянск (2537) потери (4272)

В Славянске погибла военный корреспондент Анастасия Волкова

Загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова

Сегодня, 30 мая, в Славянске Донецкой области трагически погибла военный корреспондент украинского иновещания Анастасия Волкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Отмечается, что Анастасия Волкова постоянно работала в горячих точках Луганской и Донецкой областей, была очень преданной своей работе и ни разу не подумала переехать в более безопасное место.

"Я родилась и выросла в Луганске и потеряла родной дом. Поэтому профессиональная деятельность для меня - все. Сейчас это - смысл моей жизни. И когда по работе я могу заехать на родную землю, мое сердце наполняется чувством боли и жажды делать больше для освещения бедствия, которое Россия принесла в Украину, для освещения преступлений российских войск. Я очень хочу увидеть свой родной дом, который не видела с 2014 года, но также я хочу, чтобы все понимали, какую цену украинцы платят каждый день этой освободительной борьбы", - говорила Настя о своей работе и мечтала быть первой украинской журналисткой, которая снимет репортаж из освобожденного Луганска.

Анастасия Волкова окончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

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С 2018 года работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

Анастасии Волковой был 31 год.

По данным источников общественной организации "Институт массовой информации", Анастасия погибла в результате ДТП.
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Топ комментарии
+16
а що робити, коли жінка в рази сміливіша, ніж самоутопельник з Тиси ?

R.I.P. !
Співчуття рідним
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30.05.2024 23:13
+4
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31.05.2024 00:24
+4
К счастью пока еще украинские корреспонденты не нуждаются в решениях власти, куда им ехать и что делать.
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31.05.2024 01:03
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За даними джерел громадської організації https://imi.org.ua/news/u-slov-yansku-zagynula-vijskova-korespondentka-anastasiya-volkova-i61716 "Інститут масової інформації" , Анастасія загинула внаслідок ДТП. Джерело:
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30.05.2024 22:41 Ответить
Це ДТП було у Слов'янську який десь під Чернівцями?
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30.05.2024 22:48 Ответить
а що робити, коли жінка в рази сміливіша, ніж самоутопельник з Тиси ?

R.I.P. !
Співчуття рідним
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30.05.2024 23:13 Ответить
Телеканал Дом - це таке зараз іномовлення?
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30.05.2024 23:25 Ответить
Світла пам'ять !!! 🙏Герою Слава !!!
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31.05.2024 00:01 Ответить
Для чого було її посилати на фронт. Наша влада не береже життя людей
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31.05.2024 00:09 Ответить
К счастью пока еще украинские корреспонденты не нуждаются в решениях власти, куда им ехать и что делать.
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31.05.2024 01:03 Ответить
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31.05.2024 00:24 Ответить
 
 