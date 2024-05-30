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Новини
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У Слов’янську загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова

Загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова

Сьогодні, 30 травня, у Слов’янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Зазначається, що Анастасія Волкова постійно працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі, і жодного разу не подумала переїхати у безпечніше місце.

"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене — все. Наразі це — сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуттям болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", — говорила Настя про свою роботу і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.

Анастасія Волкова закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

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З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.

Анастасії Волковій був 31 рік.

За даними джерел громадської організації "Інститут масової інформації", Анастасія загинула внаслідок ДТП.

Автор: 

журналістика (1757) втрати (4395) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+16
а що робити, коли жінка в рази сміливіша, ніж самоутопельник з Тиси ?

R.I.P. !
Співчуття рідним
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30.05.2024 23:13
+4
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31.05.2024 00:24
+4
К счастью пока еще украинские корреспонденты не нуждаются в решениях власти, куда им ехать и что делать.
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31.05.2024 01:03
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За даними джерел громадської організації https://imi.org.ua/news/u-slov-yansku-zagynula-vijskova-korespondentka-anastasiya-volkova-i61716 "Інститут масової інформації" , Анастасія загинула внаслідок ДТП. Джерело:
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30.05.2024 22:41 Відповісти
Це ДТП було у Слов'янську який десь під Чернівцями?
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30.05.2024 22:48 Відповісти
а що робити, коли жінка в рази сміливіша, ніж самоутопельник з Тиси ?

R.I.P. !
Співчуття рідним
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30.05.2024 23:13 Відповісти
Телеканал Дом - це таке зараз іномовлення?
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30.05.2024 23:25 Відповісти
Світла пам'ять !!! 🙏Герою Слава !!!
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31.05.2024 00:01 Відповісти
Для чого було її посилати на фронт. Наша влада не береже життя людей
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31.05.2024 00:09 Відповісти
К счастью пока еще украинские корреспонденты не нуждаются в решениях власти, куда им ехать и что делать.
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31.05.2024 01:03 Відповісти
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31.05.2024 00:24 Відповісти
 
 