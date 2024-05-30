У Слов’янську загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова
Сьогодні, 30 травня, у Слов’янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".
Зазначається, що Анастасія Волкова постійно працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі, і жодного разу не подумала переїхати у безпечніше місце.
"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене — все. Наразі це — сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуттям болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", — говорила Настя про свою роботу і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.
Анастасія Волкова закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.
У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Анастасії Волковій був 31 рік.
За даними джерел громадської організації "Інститут масової інформації", Анастасія загинула внаслідок ДТП.
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