По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)

Зранку 1 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.00 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.40 карта повітряних тривог була така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

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Станом на 9.00 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах.