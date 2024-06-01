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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)

В Україні повітряна тривога через МіГ

Зранку 1 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.00 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.40 карта повітряних тривог була така:

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

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Станом на 9.00 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах.

Автор: 

Повітряні сили (2636) повітряна тривога (917)


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Всего кремлевская опг выпустила 53 ракеты различных типов и 47 ударных дронов (мопедов) . 81- цель было сбито. 16 - пропущенно.
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01.06.2024 16:38 Відповісти
 
 