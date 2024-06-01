По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)
Зранку 1 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.00 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 8.40 карта повітряних тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Станом на 9.00 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах.
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Markus #531371
показати весь коментар01.06.2024 16:38 Відповісти Мені подобається 0
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