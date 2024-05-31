Окупанти запустили "Шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили
Ввечері п’ятниці, 31 травня, російські загарбники запустили ударні БПЛА з південного напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - повідомили Повітряні Сили о 21:41.
Згодом о 22:17 Повітряні Сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються на Херсонщині, взявши північно-західний курс.
Там також повідомили про загрозу пусків ворогом керованих авіаційних бомб на Херсонщині.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 31 травня російські загарбники атакували ракетами Харків та Київ, а також здійснили пуски 4 "шахедів" з району Єйська (РФ). Сили ППО знищили ракету "Іскандер-К" та усі "шахеди".
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Кіт Бегемот #591287
показати весь коментар31.05.2024 22:37 Відповісти Мені подобається 1
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