Окупанти запустили «Шахеди» з південного напрямку, - Повітряні сили

Ввечері п’ятниці, 31 травня, російські загарбники запустили ударні БПЛА з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - повідомили Повітряні Сили о 21:41.

Згодом о 22:17 Повітряні Сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються на Херсонщині, взявши північно-західний курс.

Там також повідомили про загрозу пусків ворогом керованих авіаційних бомб на Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 31 травня російські загарбники атакували ракетами Харків та Київ, а також здійснили пуски 4 "шахедів" з району Єйська (РФ). Сили ППО знищили ракету "Іскандер-К" та усі "шахеди".

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