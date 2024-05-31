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Оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

Окупанти запустили «Шахеди» з південного напрямку, - Повітряні сили

Вечером пятницы, 31 мая, российские захватчики запустили ударные БПЛА с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщили Воздушные силы в 21:41.

Впоследствии в 22:17 Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники движутся на Херсонщине, взяв северо-западный курс.

Там также сообщили об угрозе пусков врагом управляемых авиационных бомб на Херсонщине.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая российские захватчики атаковали ракетами Харьков и Киев, а также осуществили пуски 4 "Шахедов" из района Ейска (РФ). Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер-К" и все "Шахеды".

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І літаки з оленями.
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31.05.2024 22:37 Ответить
 
 