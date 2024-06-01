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У Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)

У Миколаєві пролунали вибухи

Вдень 1 червня у Миколаєві було чути вибухи. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Вибухи підтвердив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Пізніше Сєнкевич уточнив, що вибух стався у повітрі.

"Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці", - додав він.

Автор: 

вибух (4451) Миколаїв (1805) Сєнкевич Олександр (229)


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