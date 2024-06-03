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Українські морські піхотинці продовжують утримувати позиції на острові Нестрига, - ВМС

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Минулої доби на півдні окупанти здійснили 12 штурмів українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Зменшилася кількість штурмів останні дві доби. Якщо раніше було 15-20, то вчора було 12. З них половина - це Оріхівський напрямок, половина - це Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина. Серед тих штурмів, які відбулися на Херсонщині, - знову вони згадали про Нестригу. Цей штурм був безуспішний. Втрат позицій не було. Але тримати там оборону там досить складно, тому що населеного пункту немає, забудови, споруд там немає. Але українські морпіхи роблять неможливе, і продовжують там утримувати плацдарм, попри численні атаки з боку ворога", - розповів Плетенчук.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

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03.06.2024 12:35 Відповісти
 
 