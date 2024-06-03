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Новини Агресія Росії проти України
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армія рф (16200) ліквідація (3523) знищення (6565) Сили оборони півдня (295)

Сили оборони півдня за добу ліквідували 108 окупантів та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищили 108 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб.

Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 10 гармат;
  • 1 засіб ППО;
  • 19 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 5 одиниць спеціальної та інженерної техніки.

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Крім того, українські захисники знищили 3 польові пункти боєпостачання та 2 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

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