Минулої доби ворог влучив у припортову інфраструктуру Одеси, - Сили оборони

Російська армія минулої доби атакувала Одесу балістичною ракетою, є влучання в портову інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Минулої доби ворог здійснив ракетний удар балістичною ракетою по Одесі. Влучив по портовій інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Загалом в операційній зоні Сил оборони півдня за минулу добу зафіксовано проліт 200 розвідувальних БПЛА. Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог застосував 270 FPV-дронів, 3 ударні БПЛА типу "Ланцет", скинув з БПЛА різних модифікацій 347 осколкових боєприпасів", - заявили військові.

Нагадаємо, вдень 2 червня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу. В Одесі прогримів вибух.

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