Сили оборони півдня за добу ліквідували 38 окупантів та 14 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 38 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб.
Також ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 4 гармати;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 мотоцикл.
Військові на півдні знищили 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Внаслідок удару ЗСУ серйозної шкоди зазнала не лише жива сила супротивника, а й військова інфраструктура (https://t.me/Ukraine_365News/79044?single відео ).