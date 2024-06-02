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ліквідація (3517) знищення (6551) Сили оборони півдня (294)

Сили оборони півдня за добу ліквідували 38 окупантів та 14 одиниць озброєння й військової техніки росіян

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Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 38 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб.

Також ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  •  4 гармати;
  •  9 одиниць авто-бронетехніки;
  •  1 мотоцикл.

Військові на півдні знищили 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.

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02.06.2024 19:23 Відповісти
 
 