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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 509 860 осіб (+1080 за добу), 7765 танків, 13233 артсистеми, 14 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем  – 13233 (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2195 (+14)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії - 38 940 окупантів та 1 160 артсистем, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+19
Минув 3752 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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02.06.2024 08:36
+16
середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
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02.06.2024 07:28
+16
по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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02.06.2024 07:31
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середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
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02.06.2024 07:28 Відповісти
Таки так. Якщо бронетехніка умовно 30 тон, то буде 6000 тон
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02.06.2024 09:21 Відповісти
Жатва кацапів у розпалі - дуже добре
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02.06.2024 12:20 Відповісти
по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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02.06.2024 07:31 Відповісти
Як дружно здихають рашиські виродки за свого бісноватого фюрера найбільшого терориста путіна і його мерзений "русский мир".
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02.06.2024 07:39 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтримуймо та допомагаймо нашим Захисникам України!!
Слава Україні!! Смерть московським окупантам!
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02.06.2024 07:45 Відповісти
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02.06.2024 07:48 Відповісти
Якщо всі цифри кацапських втрат реальні, то, безперечно, сьогодні "дєньудался... ***" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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02.06.2024 08:04 Відповісти
Ні нереальні якщо в танк чи ББМ залітає снаряд і там все вигоряє , то всі хто там згорів рахуються зниклими безвісти . Як казав майор Чорнобаїв - нєту тєла - нєту дєла.
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02.06.2024 08:20 Відповісти
Якщо танк не рахувати 4 рази - перший при підриві на міні, другий при влученні снаряда, третій при влученні дрона, четвертий - як з дрона закинули гранату у відкритий люк...
Та
"Ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки - Deep State"
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02.06.2024 08:36 Відповісти
Так пишеш ніби ті хто рахують танки не бачать їх ураження всіма перерахованими видами зброї з одного й того ж умовного мавіка одного й того ж підрозділу що тримає цю ділянку фронту
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02.06.2024 09:09 Відповісти
Але вони ні собі, ні своїм солдатам не вороги. Тому запишуть 4. А потім подумають і в рапорті напишуть 8.
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02.06.2024 11:05 Відповісти
Нахіба це їм? Шоб бачачи таку супер-ефективність їх в ще гіршу срака запхали?😐
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02.06.2024 12:50 Відповісти
Премії за підбиту техніку, нагороди, позачергові звання. Все як завжди.
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02.06.2024 17:32 Відповісти
Підбиту техніку треба підтвердити. Ти ж не думав що там багатотисячні премії роздають вірячи на слово.
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03.06.2024 11:17 Відповісти
Минув 3752 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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02.06.2024 08:36 Відповісти
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02.06.2024 08:39 Відповісти
Начинаем мерять регионами?
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02.06.2024 08:41 Відповісти
Останні новини.
Міністерство оборони Росії скоротило статистичний відділ МО - Генштаб України складає всі звіти про втрати абсолютно задарма, а співробітників перевели в фронтові підрозділи! Куйом Пабеду вместе!
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02.06.2024 08:45 Відповісти
Будь з нами Господи! І дай силу ЗСУ встояти і втримати! Ті цифри просто на голову вже не налазять
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02.06.2024 10:41 Відповісти
Наскільки реальні ци цифри, ось в чому питання. Наприклад, орки заявили, що наші втрати по особовому складу за травень 35000 воїнів, а хто перепровірить ? Сподіваюся, що після війни буде чесна статистика.
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02.06.2024 10:48 Відповісти
война - путь обмана
кацап - путь черного тюльпана
Как сказал ваш депутат - "кацапы - терпилы"
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02.06.2024 12:25 Відповісти
Ну організмів у лишньохромосомних вистачає, а от звідки ці 321си техніку тягнуть?
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02.06.2024 11:43 Відповісти
 
 