Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 509 860 осіб (+1080 за добу), 7765 танків, 13233 артсистеми, 14 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
- артилерійських систем – 13233 (+49) од,
- РСЗВ – 1089 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2195 (+14)
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Та
"Ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки - Deep State"
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
Міністерство оборони Росії скоротило статистичний відділ МО - Генштаб України складає всі звіти про втрати абсолютно задарма, а співробітників перевели в фронтові підрозділи! Куйом Пабеду вместе!
кацап - путь черного тюльпана
Как сказал ваш депутат - "кацапы - терпилы"