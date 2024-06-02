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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 509 860 человек (+1080 за сутки), 7765 танков, 13233 артсистемы, 14 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 509 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 509860 (+1080) человек,
  • танков - 7765 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 14980 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,
  • РСЗО - 1089 (+1) ед,
  • средства ППО - 821 (+6) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699 (+82),
  • крылатые ракеты - 2268 (+38),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,
  • специальная техника - 2195 (+14)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии - 38 940 оккупантов и 1 160 артсистем, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

інфографіка
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Топ комментарии
+19
Минув 3752 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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02.06.2024 08:36
+16
середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
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02.06.2024 07:28
+16
по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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02.06.2024 07:31
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Правила форума Совет форумчан
середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
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02.06.2024 07:28 Ответить
Таки так. Якщо бронетехніка умовно 30 тон, то буде 6000 тон
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02.06.2024 09:21 Ответить
Жатва кацапів у розпалі - дуже добре
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02.06.2024 12:20 Ответить
по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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02.06.2024 07:31 Ответить
Як дружно здихають рашиські виродки за свого бісноватого фюрера найбільшого терориста путіна і його мерзений "русский мир".
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02.06.2024 07:39 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтримуймо та допомагаймо нашим Захисникам України!!
Слава Україні!! Смерть московським окупантам!
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02.06.2024 07:45 Ответить
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02.06.2024 07:48 Ответить
Якщо всі цифри кацапських втрат реальні, то, безперечно, сьогодні "дєньудался... ***" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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02.06.2024 08:04 Ответить
Ні нереальні якщо в танк чи ББМ залітає снаряд і там все вигоряє , то всі хто там згорів рахуються зниклими безвісти . Як казав майор Чорнобаїв - нєту тєла - нєту дєла.
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02.06.2024 08:20 Ответить
Якщо танк не рахувати 4 рази - перший при підриві на міні, другий при влученні снаряда, третій при влученні дрона, четвертий - як з дрона закинули гранату у відкритий люк...
Та
"Ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки - Deep State"
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02.06.2024 08:36 Ответить
Так пишеш ніби ті хто рахують танки не бачать їх ураження всіма перерахованими видами зброї з одного й того ж умовного мавіка одного й того ж підрозділу що тримає цю ділянку фронту
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02.06.2024 09:09 Ответить
Але вони ні собі, ні своїм солдатам не вороги. Тому запишуть 4. А потім подумають і в рапорті напишуть 8.
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02.06.2024 11:05 Ответить
Нахіба це їм? Шоб бачачи таку супер-ефективність їх в ще гіршу срака запхали?😐
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02.06.2024 12:50 Ответить
Премії за підбиту техніку, нагороди, позачергові звання. Все як завжди.
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02.06.2024 17:32 Ответить
Підбиту техніку треба підтвердити. Ти ж не думав що там багатотисячні премії роздають вірячи на слово.
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03.06.2024 11:17 Ответить
Минув 3752 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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02.06.2024 08:36 Ответить
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02.06.2024 08:39 Ответить
Начинаем мерять регионами?
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02.06.2024 08:41 Ответить
Останні новини.
Міністерство оборони Росії скоротило статистичний відділ МО - Генштаб України складає всі звіти про втрати абсолютно задарма, а співробітників перевели в фронтові підрозділи! Куйом Пабеду вместе!
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02.06.2024 08:45 Ответить
Будь з нами Господи! І дай силу ЗСУ встояти і втримати! Ті цифри просто на голову вже не налазять
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02.06.2024 10:41 Ответить
Наскільки реальні ци цифри, ось в чому питання. Наприклад, орки заявили, що наші втрати по особовому складу за травень 35000 воїнів, а хто перепровірить ? Сподіваюся, що після війни буде чесна статистика.
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02.06.2024 10:48 Ответить
война - путь обмана
кацап - путь черного тюльпана
Как сказал ваш депутат - "кацапы - терпилы"
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02.06.2024 12:25 Ответить
Ну організмів у лишньохромосомних вистачає, а от звідки ці 321си техніку тягнуть?
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02.06.2024 11:43 Ответить
 
 