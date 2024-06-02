Общие боевые потери РФ с начала войны - около 509 860 человек (+1080 за сутки), 7765 танков, 13233 артсистемы, 14 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 509 860 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 509860 (+1080) человек,
- танков - 7765 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 14980 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,
- РСЗО - 1089 (+1) ед,
- средства ППО - 821 (+6) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699 (+82),
- крылатые ракеты - 2268 (+38),
- корабли /катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,
- специальная техника - 2195 (+14)
Топ комментарии
+19 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий02.06.2024 08:36
+16 Urs
показать весь комментарий02.06.2024 07:28
+16 Urs
показать весь комментарий02.06.2024 07:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Підтримуймо та допомагаймо нашим Захисникам України!!
Слава Україні!! Смерть московським окупантам!
Та
"Ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки - Deep State"
214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
Міністерство оборони Росії скоротило статистичний відділ МО - Генштаб України складає всі звіти про втрати абсолютно задарма, а співробітників перевели в фронтові підрозділи! Куйом Пабеду вместе!
кацап - путь черного тюльпана
Как сказал ваш депутат - "кацапы - терпилы"