ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії - 38 940 окупантів та 1 160 артсистем, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Х (Twitter).

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Також у травні було ліквідовано на війні проти України 38 940 російських солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.



