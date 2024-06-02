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армія рф (16180) ліквідація (3517) Міноборони (7010) знищення (6551)

ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії - 38 940 окупантів та 1 160 артсистем, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти

Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Х (Twitter).

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Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Також у травні було ліквідовано на війні проти України 38 940 російських солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року
Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Є таке повідомлення:
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."

https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900

з
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02.06.2024 00:54
+6
Просто побільшало й снарядів на фронті,а це дуже важливо
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02.06.2024 01:04
+4
Чим більше кацапів і іхньоі техніки піде до пекла ,
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!
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02.06.2024 07:08
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Ты думаешь ЗСУ не зають сколько техники у них выводится из строя или шо?
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02.06.2024 09:29 Відповісти
Є таке повідомлення:
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."

https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900

з
показати весь коментар
02.06.2024 00:54 Відповісти
Просто побільшало й снарядів на фронті,а це дуже важливо
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02.06.2024 01:04 Відповісти
ще до цього треба додати у концепції поступового перетину червонкоричньових ліній можливі удари ракетами MGM-140B по найближчим летовищам, на яких базується тактична авіація з КАБами - Халіно, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Балтімор... З останніх двох регулярно здійснюються запуски ішакєдів, тому час запуску плюс-мінус ми знаємо, і розташування цих аеродромів мінімізує можливість супутних втрат цивільного населення. Такі вже можливі ураження теж можуть бути важливим фактором для зміни малюнку бойових дій на ЛБЗ.
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02.06.2024 06:12 Відповісти
вони вже її проводять: викликають на безстрокові військові збори резервістів, тому до осени ніхто не чекає
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02.06.2024 08:53 Відповісти
«Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!» ...наче як А.В. Суворов...
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02.06.2024 06:38 Відповісти
Чим більше кацапів і іхньоі техніки піде до пекла ,
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!
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02.06.2024 07:08 Відповісти
А з червня zeленсько- дерьмаковське узурпаторське угрупування почало ТАРИФНИЙ ГЕНОЦИД українців.
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02.06.2024 07:08 Відповісти
Можна не довіряти офіційній інформації, але коли близькі родичі з фронту розповідають інформацію на рівні максимум піхотної роти, а частіше передових окопів: "Ми їх валимо штабелями, а вони лізуть і лізуть, як обколоті!" - то як тут не повіриш. Ясно одне, що втрати кацапської орди навіть не співмірні з нашими.
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02.06.2024 09:18 Відповісти
І десь ти бачив ті штабеля чи хоч яке фото чи відео..?брехня під час війни та недооцінка ворога -дорога до поразки
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02.06.2024 09:49 Відповісти
Здається, цифри примальовують. Крім того, за знищену техніку дають виплати.
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02.06.2024 10:43 Відповісти
 
 