ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії - 38 940 окупантів та 1 160 артсистем, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Х (Twitter).
Також у травні було ліквідовано на війні проти України 38 940 російських солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.
Будь ласка, зачекайте...
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."
https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900
з
червонкоричньових ліній можливі удари ракетами MGM-140B по найближчим летовищам, на яких базується тактична авіація з КАБами - Халіно, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Балтімор... З останніх двох регулярно здійснюються запуски ішакєдів, тому час запуску плюс-мінус ми знаємо, і розташування цих аеродромів мінімізує можливість супутних втрат цивільного населення. Такі вже можливі ураження теж можуть бути важливим фактором для зміни малюнку бойових дій на ЛБЗ.
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!