В Одесі прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку регіону
Вдень 2 червня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, зафіксовано рух швидкісної цілі на Одещину.
"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"В місті чутно вибух!" - інформує мер Одеси Геннадій Труханов.
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