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Одеса (5321) Одеська область (3000) ракети (3926)

В Одесі прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку регіону

Вибух в Одесі 2 червня

Вдень 2 червня 2024 року у південних регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, зафіксовано рух швидкісної цілі на Одещину.

"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - зазначає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В місті чутно вибух!" - інформує мер Одеси Геннадій Труханов. 

Також читайте: Ворог вдарив ракетою з касетним боєприпасом по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей поранені (оновлено)

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Вже прилетіло
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02.06.2024 11:53 Відповісти
а вчора об'явили, що в Одесі відкриють 20 пляжів
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02.06.2024 13:47 Відповісти
Якщо бачили ціль, то невже немає чим її збити?
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02.06.2024 12:09 Відповісти
все на охороні Кончи Заспи та херпіду
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02.06.2024 12:26 Відповісти
Чим? Балістика летіла
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02.06.2024 12:28 Відповісти
Хіба що куском асфальту...
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02.06.2024 13:23 Відповісти
Мало миллиардов на асфальт! Нехватает минералов ресурсов
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02.06.2024 14:10 Відповісти
Шкода… 😖
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02.06.2024 12:30 Відповісти
ППО попереджує...
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02.06.2024 13:32 Відповісти
 
 