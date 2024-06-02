В Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении региона
Днем 2 июня 2024 года в южных регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, зафиксировано движение скоростной цели в Одесскую область.
"Одесская область, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отмечает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
"В городе слышен взрыв!", - информирует мэр Одессы Геннадий Труханов.
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