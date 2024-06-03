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ВМС (1364) знищення (6565) міна (291)

Військові моряки знищили морську міну поблизу узбережжя на півдні України

міна,морська

Чергову морську міну, виявлену поблизу узбережжя на півдні України, 3 червня знищили сили Військово-морські сили Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у телеграмі.

"Сьогодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, виявлену поблизу узбережжя на півдні України. Небезпечний боєприпас було знищено шляхом контрольованого підриву", - ідеться в повідомленні.

У ВМС нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби.

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"Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя", - додали у відомстві.

Як повідомляли у ВМС, за час війни з РФ військовими моряками уже знищено десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

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