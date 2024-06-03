УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини
3 728 12
Білорусь (7840) Литва (2265) росія (63594) рашизм (57)

У Литві не пропустили на свою територію вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі

До Литви не пропустили вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.

У Литву не пустили вагон із символом Z

За чинними в Литві законами, перевезення територією країни вагонів із такими знаками заборонено. До списку заборонених символів Z внесли у 2022 р. Він означає російську військову агресію та пропаганду воєнних злочинів.

Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви. Усі написи на вагонах, що перевозяться по території Литви, повинні відповідати вимогам місцевих законів.

Читайте: Литва підписала контракт із Rheinmetall на будівництво збройового заводу. Інвестиції складуть 180 мільйонів євро

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Правильно!
Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
показати весь коментар
03.06.2024 15:28
+5
Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
показати весь коментар
03.06.2024 15:36
+5
Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
показати весь коментар
03.06.2024 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно!
Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
показати весь коментар
03.06.2024 15:28 Відповісти
Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
показати весь коментар
03.06.2024 15:36 Відповісти
"...росіяни, які проживають у Німеччині, напали в суботу 1 червня на волонтерів "Празького Майдану", https://proukrainu.blesk.cz/cesjka-policija-zatrymala-v-aeroportu-napadnykiv-na-ukrajinsjkych-volonteriv/ поліція їх затримала при спробі покинути країну ..."
показати весь коментар
03.06.2024 16:59 Відповісти
Вловили, в аеропорту. Але постраждали не тільки українка, а і чех волонтер.

Посилання на українське видання

https://gromada.cz/2024/06/03/politsiia-zatrymala-v-aeroportu-prahy-rosiian-iaki-napaly-na-ukraintsiv-na-staromiskij-ploshchi/
показати весь коментар
03.06.2024 17:01 Відповісти
Дуже співчуваю, що Гугл Вас забанив!
показати весь коментар
03.06.2024 17:01 Відповісти
Дякую. Працював, а потім світла не було... Та зазвичай така новина хоч на якійсь би стрічці вискочила, а в мене нажаль ні... буває
показати весь коментар
03.06.2024 22:13 Відповісти
Буває...

Прошу вибачення за різкість.
показати весь коментар
04.06.2024 00:08 Відповісти
Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
показати весь коментар
03.06.2024 15:43 Відповісти
Вообще то их вагоны маркируются 21 БЧ (Бяларуська чавунка)
Наши 22 Уз, кацапы 20 РЖД. Но нужно реборды мерить.
показати весь коментар
03.06.2024 17:14 Відповісти
так нужно каждій кацапобелорашский вагон метить....и вате на машинах зетку рисовать
показати весь коментар
03.06.2024 16:36 Відповісти
У нас значит разрешено было "ЗЕ" наклейки с машин поснимать, а им до конца мучиться?
показати весь коментар
03.06.2024 17:16 Відповісти
Дякую Литві
показати весь коментар
03.06.2024 18:25 Відповісти
 
 