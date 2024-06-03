У Литві не пропустили на свою територію вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі
До Литви не пропустили вагон із символом "Z", який прибув із Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.
Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.
За чинними в Литві законами, перевезення територією країни вагонів із такими знаками заборонено. До списку заборонених символів Z внесли у 2022 р. Він означає російську військову агресію та пропаганду воєнних злочинів.
Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви. Усі написи на вагонах, що перевозяться по території Литви, повинні відповідати вимогам місцевих законів.
Топ коментарі
+10 Az AZLK
показати весь коментар03.06.2024 15:28
+5 Дмитрий Питалов d7355999
показати весь коментар03.06.2024 15:36
+5 Amber
показати весь коментар03.06.2024 15:43
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Будь ласка, зачекайте...
Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
Посилання на українське видання
https://gromada.cz/2024/06/03/politsiia-zatrymala-v-aeroportu-prahy-rosiian-iaki-napaly-na-ukraintsiv-na-staromiskij-ploshchi/
Прошу вибачення за різкість.
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
Наши 22 Уз, кацапы 20 РЖД. Но нужно реборды мерить.