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Беларусь (7771) Литва (2335) россия (93011) рашизм (97)

В Литве не пропустили на свою территорию прибывший из Беларуси вагон с символом "Z"

В Литву не пропустили вагон с символом "Z", который прибыл из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

С середины мая 2024 года это была уже третья попытка провезти через Литву вагон с таким символом.

У Литву не пустили вагон із символом Z

По действующим в Литве законам, перевозка по территории страны вагонов с такими знаками запрещена. В список запрещенных символов Z внесли в 2022 году. Он означает российскую военную агрессию и пропаганду военных преступлений.

Пограничники постоянно следят за составами, въезжающими на территорию Литвы. Все надписи на вагонах, перевозимых по территории Литвы, должны соответствовать требованиям местных законов.

Читайте также: В Литве одобрили продолжение запрета на ретрансляцию российских и белорусских телеканалов
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Топ комментарии
+10
Правильно!
Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
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03.06.2024 15:28
+5
Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
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03.06.2024 15:36
+5
Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
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03.06.2024 15:43
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Правильно!
Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
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03.06.2024 15:28 Ответить
Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
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03.06.2024 15:36 Ответить
"...росіяни, які проживають у Німеччині, напали в суботу 1 червня на волонтерів "Празького Майдану", https://proukrainu.blesk.cz/cesjka-policija-zatrymala-v-aeroportu-napadnykiv-na-ukrajinsjkych-volonteriv/ поліція їх затримала при спробі покинути країну ..."
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03.06.2024 16:59 Ответить
Вловили, в аеропорту. Але постраждали не тільки українка, а і чех волонтер.

Посилання на українське видання

https://gromada.cz/2024/06/03/politsiia-zatrymala-v-aeroportu-prahy-rosiian-iaki-napaly-na-ukraintsiv-na-staromiskij-ploshchi/
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03.06.2024 17:01 Ответить
Дуже співчуваю, що Гугл Вас забанив!
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03.06.2024 17:01 Ответить
Дякую. Працював, а потім світла не було... Та зазвичай така новина хоч на якійсь би стрічці вискочила, а в мене нажаль ні... буває
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03.06.2024 22:13 Ответить
Буває...

Прошу вибачення за різкість.
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04.06.2024 00:08 Ответить
Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
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03.06.2024 15:43 Ответить
Вообще то их вагоны маркируются 21 БЧ (Бяларуська чавунка)
Наши 22 Уз, кацапы 20 РЖД. Но нужно реборды мерить.
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03.06.2024 17:14 Ответить
так нужно каждій кацапобелорашский вагон метить....и вате на машинах зетку рисовать
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03.06.2024 16:36 Ответить
У нас значит разрешено было "ЗЕ" наклейки с машин поснимать, а им до конца мучиться?
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03.06.2024 17:16 Ответить
Дякую Литві
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03.06.2024 18:25 Ответить
 
 