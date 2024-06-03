В Литве не пропустили на свою территорию прибывший из Беларуси вагон с символом "Z"
В Литву не пропустили вагон с символом "Z", который прибыл из Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
С середины мая 2024 года это была уже третья попытка провезти через Литву вагон с таким символом.
По действующим в Литве законам, перевозка по территории страны вагонов с такими знаками запрещена. В список запрещенных символов Z внесли в 2022 году. Он означает российскую военную агрессию и пропаганду военных преступлений.
Пограничники постоянно следят за составами, въезжающими на территорию Литвы. Все надписи на вагонах, перевозимых по территории Литвы, должны соответствовать требованиям местных законов.
Топ комментарии
+10 Az AZLK
показать весь комментарий03.06.2024 15:28
+5 Дмитрий Питалов d7355999
показать весь комментарий03.06.2024 15:36
+5 Amber
показать весь комментарий03.06.2024 15:43
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Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
Посилання на українське видання
https://gromada.cz/2024/06/03/politsiia-zatrymala-v-aeroportu-prahy-rosiian-iaki-napaly-na-ukraintsiv-na-staromiskij-ploshchi/
Прошу вибачення за різкість.
бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
Наши 22 Уз, кацапы 20 РЖД. Но нужно реборды мерить.