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запрет (1700) Литва (2335) пропаганда (3634) телевидение (891)

В Литве одобрили продолжение запрета на ретрансляцию российских и белорусских телеканалов

Ретрансляція каналів РФ та Білорусі у Литві

Парламентский комитет по культуре Сейма Литвы принял решение о продлении запрета на вещание российских и белорусских телеканалов.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что срок действия последнего ограничения должен был завершиться 1 октября 2024 года.

Согласно поправкам, инициированным министерством культуры Литвы, предлагается продлить запрет на неопределенный срок.

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"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому положению и не продлевать этот запрет, мы договорились, что просто будем опираться на Стратегию национальной безопасности, утвержденную Сеймом и в которой Российская Федерация и Республика Беларусь указаны как страны, представляющие опасность и угрозу для национальной безопасности", - отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Он добавил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь в этой стратегии будут обозначены как угроза.

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Супер !!! а у нас зебільний зе-телелохотрон коли закриють ???
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03.06.2024 08:45 Ответить
І правильно зробили.Бо там вже не залишилось телеканалів,тільки телеанали
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03.06.2024 11:42 Ответить
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03.06.2024 08:56 Ответить
Дерьмак вже , побудував , під дахом херпіду , таке саме 🐏🐑🦠зомбіоболваніваніє ( марахвон, ФрідомРада ТВ, скрізь темники з підручними журналістками , які самі заглядають в пасті підрашистним прихвостням ПадалікамАрестовічам НАЦЗРАДІ ( відрижкою СССР) ніде в ЕС нема такої абракадабри
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03.06.2024 09:14 Ответить
Латвія ПЕРЕДАЄ для України комплекси ППО MANTIS
https://www.youtube.com/watch?v=Qbll66EAtSE
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03.06.2024 09:25 Ответить
Литва заборонила Україна пхає "хароших" росіян в етер, форуми із ними проводить у Львові То яка країна з рашкою воює?
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03.06.2024 11:00 Ответить
 
 