Россия финансирует пропаганду в 48 странах мира через "Правфонд", - The Guardian

Утечка внутренних документов раскрыла скрытую деятельность российского государственного фонда правовой защиты "Правфонд", которая заключалась в операциях влияния и пропаганды в 48 странах Европы и мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в европейской разведке.

Внутренние документы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"), свидетельствуют о том, что он финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев, помогает оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы Вадима Красикова, а также назначил ряд бывших сотрудников спецслужб руководителями своих операций в европейских странах.

Документы свидетельствуют, что группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и юридических кампаний. Открытые данные также показывают, что местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских государств, где работают местные отделения фонда, что вызывает вопросы об использовании государственных средств и проблемах национальной безопасности всего за несколько дней до выборов в Европарламент.

Более 40 документов "Правфонда", полученных датским общественным вещателем DR от источника в европейских спецслужбах свидетельствуют о том, что среди руководства организации есть несколько задокументированных бывших агентов разведки.

Среди них - Владимир Поздоровкин, которого европейские разведывательные источники идентифицировали как агента российской службы внешней разведки, а в публичных документах - как куратора деятельности "Правфонда" в странах Северной Европы и Балтии; и Анатолий Сорокин, который, как свидетельствуют документы, является членом СВР и куратором отдела "Правфонда" по вопросам Ближнего Востока, Молдовы и Приднестровья.

В отчете о национальной безопасности за 2020 год службы безопасности Эстонии назвали "Правфонд" "псевдоправовой системой защиты", которая "на самом деле является фондом операций влияния", и заявили, что ФСБ использует группы для вербовки коллаборационистов за рубежом, в том числе - среди сторонников аннексии Крыма 2014 года, многие из которых имели связи с группой.

Что такое Правфонд?

"Правфонд" был основан в 2012 году указом Путина. Внутренние документы среди прочего указывают на то, что фонд потратил сотни тысяч евро на поддержку нескольких сайтов, которые имели целью бороться с "русофобией" и способствовать "защите русского языка" в Европе. Он также направлял деньги на ряд маргинальных изданий по всей Европе.

Так, "Правфонд" финансирует деятельность Euromore - интернет-портала, который в значительной степени сосредотачивается на предполагаемых угрозах для россиян в Европе. Euromore был "разработан с учетом закрытия властями ЕС международных платформ", таких как RT и Sputnik, чтобы "создать собственную значимую альтернативу". Этот и некоторые другие сайты попали в черные списки на Западе после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.

Напомним, в эфире российского государственного "Первого канала", на днях зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

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