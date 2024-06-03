РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости
2 604 10
пропаганда (3634) россия (93011) The Guardian (28)

Россия финансирует пропаганду в 48 странах мира через "Правфонд", - The Guardian

Пропаганда Росії у світі

Утечка внутренних документов раскрыла скрытую деятельность российского государственного фонда правовой защиты "Правфонд", которая заключалась в операциях влияния и пропаганды в 48 странах Европы и мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в европейской разведке.

Внутренние документы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"), свидетельствуют о том, что он финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев, помогает оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы Вадима Красикова, а также назначил ряд бывших сотрудников спецслужб руководителями своих операций в европейских странах.

Документы свидетельствуют, что группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и юридических кампаний. Открытые данные также показывают, что местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских государств, где работают местные отделения фонда, что вызывает вопросы об использовании государственных средств и проблемах национальной безопасности всего за несколько дней до выборов в Европарламент.

Более 40 документов "Правфонда", полученных датским общественным вещателем DR от источника в европейских спецслужбах свидетельствуют о том, что среди руководства организации есть несколько задокументированных бывших агентов разведки.

Среди них - Владимир Поздоровкин, которого европейские разведывательные источники идентифицировали как агента российской службы внешней разведки, а в публичных документах - как куратора деятельности "Правфонда" в странах Северной Европы и Балтии; и Анатолий Сорокин, который, как свидетельствуют документы, является членом СВР и куратором отдела "Правфонда" по вопросам Ближнего Востока, Молдовы и Приднестровья.

В отчете о национальной безопасности за 2020 год службы безопасности Эстонии назвали "Правфонд" "псевдоправовой системой защиты", которая "на самом деле является фондом операций влияния", и заявили, что ФСБ использует группы для вербовки коллаборационистов за рубежом, в том числе - среди сторонников аннексии Крыма 2014 года, многие из которых имели связи с группой.

Что такое Правфонд?

"Правфонд" был основан в 2012 году указом Путина. Внутренние документы среди прочего указывают на то, что фонд потратил сотни тысяч евро на поддержку нескольких сайтов, которые имели целью бороться с "русофобией" и способствовать "защите русского языка" в Европе. Он также направлял деньги на ряд маргинальных изданий по всей Европе.

Так, "Правфонд" финансирует деятельность Euromore - интернет-портала, который в значительной степени сосредотачивается на предполагаемых угрозах для россиян в Европе. Euromore был "разработан с учетом закрытия властями ЕС международных платформ", таких как RT и Sputnik, чтобы "создать собственную значимую альтернативу". Этот и некоторые другие сайты попали в черные списки на Западе после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.

Напомним, в эфире российского государственного "Первого канала", на днях зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Telegram стал основным инструментом для распространения российской дезинформации в ЕС, - BNN Bloomberg
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Та що ви таке кажете...
Не може такого бути, щоб рак швидко розростався і пускав метастази по усьому світові!
показать весь комментарий
03.06.2024 07:51
+3
Рузьге!
А чому у вас усе онучами смердить?
показать весь комментарий
03.06.2024 07:54
+2
толерування московії і її метастаз заажди веде до біди , завжди
показать весь комментарий
03.06.2024 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та що ви таке кажете...
Не може такого бути, щоб рак швидко розростався і пускав метастази по усьому світові!
показать весь комментарий
03.06.2024 07:51 Ответить
Рузьге!
А чому у вас усе онучами смердить?
показать весь комментарий
03.06.2024 07:54 Ответить
Кацапом засмерділо
показать весь комментарий
03.06.2024 08:50 Ответить
місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав
Рожеві поні в своєму репертуарі.
показать весь комментарий
03.06.2024 08:03 Ответить
толерування московії і її метастаз заажди веде до біди , завжди
показать весь комментарий
03.06.2024 08:17 Ответить
Осел - нав"ючении мішками з золотом - захопить місто
показать весь комментарий
03.06.2024 08:17 Ответить
Ну а що робить Україна в цьому напрямку? Шоу-бізнес України який вже 6й рік при владі розробив якусь мережу впливу в світі своєї пропаганди? Чи то також не на часі? Волонтери все зроблять? Якось буде?
А як не зроблять? І скорше не зроблять.
А в Європах існують вибори де виборці можуть проголосувати не зручно для України і що тоді?
показать весь комментарий
03.06.2024 10:34 Ответить
 
 